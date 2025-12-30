辦公室主任遭指濫用公務車 江啟臣：若有檢討改進

（中央社記者劉冠廷台北30日電）立法院副院長江啟臣辦公室主任遭媒體報導濫用副院長專屬「首長專車」，江啟臣今天表示，他已請立法院總務處了解使用上是否違反規定，若有就檢討改進，而且要求不能再犯，再犯就開除。

鏡週刊今天報導，江啟臣辦公室林姓主任長期濫用副院長專屬「首長專車」，不僅在官邸宴客後要求司機深夜加班送其返家，清晨跨縣市專程接送，甚至採買、送她到指定地點，連江啟臣宴客前，都要求司機載伴手禮，差遣公務車司機形同把首長車當私家車。

江啟臣今天上午在立法院受訪表示，這部分他已經請立法院總務處了解使用上是否違反規定，若有就檢討改進，而且要求不能再犯，再犯就開除。

立院人士表示，依據「立法院公務車輛使用要點」，立委正式活動、各委員會及專案活動、立委往返各機構接洽公務、支援婚喪喜慶及其他使用等情形，皆可調派公務車輛。在立委依規定用車下，並未規範其他乘客與立委上車的先後順序。（編輯：張若瑤、林家嫻）1141230