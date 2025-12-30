辦公室主任遭爆濫用公務車 江啟臣下令徹查：若屬實且再犯就開除

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

《鏡週刊》今（30）日刊載報導稱，立法院副院長江啟臣辦公室的林姓主任竟長期濫用副院長專屬「首長專車」，不僅後要求公務車司機深夜加班送其返家，清晨跨縣市專程接送，甚至採買、接小孩下課、載伴手禮，形同把首長車當私家車，遭質疑違反「立法院公務車輛使用要點」。對此，江啟臣回應，已請總務處了解使用上是否違反規定，而且要求不能再犯，若再犯就開除。

《鏡週刊》報導，江啟臣12月14日宣布參選市長，他隔天在台北的副院長官邸宴客，當晚住在官邸，晚間10時許客人離去，江的幾位助理則待到晚間11時許，公務車才緩緩從官邸駛離，往西邊駛去，11時30分左右，公務車抵達新北某路口，讓林姓主任下車返家。

據報導，12月24日，江啟臣預計早上7時至台北市杭州南路的電台接受廣播專訪，清晨6時10分，林姓主任又被直擊在新北市住處附近的路口搭上公務車，原來是要公務車先接她，再一起到仁愛路官邸與江啟臣會合，前往電台接受專訪，顯見相關爆料並非空穴來風。

對此，江啟臣稍早在立法院受訪時表示，「這個部分有媒體報導，我已經請總務處去了解使用上是否違反規定，若有就檢討改進，而且要求不能再犯，再犯我們就開除」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

