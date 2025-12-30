辦公室主任遭爆濫用公務車 江啟臣稱若違規檢討：再犯就開除

江啟臣遭爆國會辦公室主任濫用公務車。資料照 李政龍攝



針對週刊報導立法院副院長江啟臣辦公室林姓主任疑似濫用公務車一事，江啟臣今（30日）表示，已請立法院總務處了解是否違反使用規定，若有就檢討改進、要求不能再犯，再犯就開除。

《鏡週刊》報導，江啟臣14日正式宣布參選台中市長，隨後緊鑼密鼓展開相關拜會行程。本刊接獲爆料，江啟臣辦公室林姓主任長期濫用副院長專屬「首長專車」，不僅在官邸宴客後要求司機深夜加班送其返家，清晨跨縣市專程接送，甚至採買、送她到指定地點，連江宴客前都要求司機載伴手禮，差遣公務車司機形同把首長車當私家車，知情人士控訴，林姓主任利用權勢欺壓司機與工友，濫用特權的行徑已引發不滿。

江啟臣今受訪表示，他已經請立法院總務處了解使用上是否違反規定，若有就檢討改進，而且要求不能再犯，再犯就開除。

