辦公室主任遭爆濫用公務車！江啟臣：若有檢討改進，再犯就開除

記者詹宜庭／台北報導

立法院副院長江啟臣辦公室林姓主任被爆濫用副院長專屬「首長專車」，不僅在官邸宴客後要求司機深夜加班送其返家，清晨跨縣市專程接送，甚至採買、接小孩下課。對此，江啟臣今（30日）受訪回應，「這部分我已經請總務處了解使用上是否違反規定，若有就檢討改進，而且要求同仁不能再犯，再犯就開除，謝謝。」

根據鏡週刊報導，江啟臣辦公室林姓主任長期濫用副院長專屬「首長專車」，不僅在官邸宴客後要求司機深夜加班送其返家，清晨跨縣市專程接送，甚至採買、接小孩下課，連江宴客前都要求司機載伴手禮，差遣公務車司機形同把首長車當私家車，知情人士控訴，林姓主任利用權勢欺壓司機與工友，濫用特權的行徑已引發不滿。

對此，江啟臣上午受訪表示，「這部分我已經請總務處了解使用上是否違反規定，若有就檢討改進，而且要求同仁不能再犯，再犯就開除，謝謝。」

