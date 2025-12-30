辦公室主任遭爆濫用「首長專車」 江啟臣：若屬實「再犯開除」

被視為2026年台中市長熱門人選的立法院副院長江啟臣，在積極備戰的關鍵時刻，其團隊內部管理卻引發爭議。（圖／東森新聞）





被視為2026年台中市長熱門人選的立法院副院長江啟臣，在積極備戰的關鍵時刻，其團隊內部管理卻引發爭議。媒體爆料指出，江啟臣辦公室一名林姓女主任，涉嫌長期濫用副院長專屬的首長專車，不僅要求司機配合其私人行程跨縣市接送，甚至將公務車挪作私人採買及接送小孩之用，引發外界對公器私用的質疑。



根據週刊報導，林姓主任多次在非公務時間調度車輛。例如12月15日江啟臣在官邸宴客留宿台北，司機本可下班，卻須在深夜11點多載送林女返回新北住家；同月24日清晨6點，司機又得專程前往新北接她至官邸與副院長會合。除了異常的接送時間，林女更被指控將公務車當作「私家車」，處理接送子女等私人事務。對此，林姓主任則反駁相關指控多屬烏龍爆料。

面對指控，江啟臣回應迅速且立場堅定。他表示已請總務處徹查用車紀錄是否違反規定，強調若有違規必檢討，並對團隊下達最後通牒，嚴正宣示「若屬實且再犯，一律開除」。立法院總務處則說明，現行規定主要針對委員用車，對於隨行人員及上車順序並無明確限制，試圖從制度面釐清爭議。



此事也引起潛在競爭對手的高度關注。民進黨立委何欣純公開呼籲，立法院應清楚說明正副院長的派車規範是否與一般委員不同，以釋市民疑慮。在選戰升溫之際，這起事件不僅考驗江啟臣的危機處理能力，也提醒他在衝刺選情的同時，除了自身言行，更需嚴格約束身邊幕僚，避免團隊紀律鬆散成為對手攻擊的破口。

