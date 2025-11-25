辦公室也能成共享空間！竹市光復高中學生任苡臻獲全國室內設計競賽金手獎

辦公室也能成共享空間 ！新竹市光復高中學生任苡臻(左二)獲全國室內設計競賽金手獎，另名學生王佑如(右二)則獲第7名佳績，學校老師也與有榮焉。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕想像辦公室也能成為共享空間！新竹市光復高中室內設計科學生任苡臻與王佑如，參加114學年度全國中等學校家事類技藝競賽，獲家事類室內設計組全國第4名金手獎和第7名優勝佳績。兩學生從小就喜歡繪圖，更對家及未來的工作空間有想像，此次參加全國競賽獲獎，兩人都說會繼續升大學，期成為室內設計師，實現對家與工作環境的想像。

任苡臻說，她受媽媽的薰陶很喜歡畫圖，媽媽不僅教導她美術繪畫，也接觸室內設計，其中對平面配置圖和彩色透視圖產生濃厚興趣，對成為技藝選手更充滿憧憬，也因培訓過程作業量非常龐大，每天要花4小時練習，但仍持續堅持下去，也透過努力堅持到最後一刻，最終奪得全國第4名的殊榮。

而王佑如的親戚從事室內設計行業，也想跟隨親戚腳步，學習室內設計成為室內設計師，替其他人完成打造空間的夢想。進入高中後，在校內技藝競賽中爭取到選手資格，除平日加入訓練，週六日也額外加強術科，讓技巧精益求精，且在畢業學姊經驗交流傳承下獲很多的專業技術和業界知識，如今獲此佳績，很感謝學校及老師的照顧，未來也想繼續深造，往專業室內設計領域努力。

