辦公室傳呻吟聲！房地產CEO「激戰網紅女下屬」 女主角身分遭起底

尷尬了！新加坡一家知名房地產媒體公司Property Lim Brothers（PLB）的創辦人林煒傑（Melvin Lim）被傳出跟女網紅下屬Grayce Tan有不正當關係。事件起因是有人在網路上傳一支影片，畫面中一間拉起布簾的辦公室不斷傳出呻吟聲，而後續畫面則看到兩人從辦公室走出來，這段不倫戀才曝光。

根據《聯合早報》、《8world》報導，近日有網友在Reddit平台中發布貼文，指出PLB的創辦人林煒傑跟網紅女下屬Grayce Tan傳出不倫戀。從網友公開的影片可以看見，布簾遮擋住的辦公室內不斷傳出呻吟聲，甚至還有同事跑到辦公室外，近距離聆聽、趴下來窺探門縫。

隨後身穿綠色上衣的林煒傑從辦公室走出來，手上拿著濕紙巾盒，之後又再度走回辦公室，大概時隔2分鐘後，兩人才一起從辦公室走出來，林煒傑還將辦公室的門上鎖。事實上，這則影片拍攝於19日，在出軌風波爆發後，Grayce Tan已將IG設為私人帳號、LinkedIn帳號也被移除，目前在PLB的官網上也找不到兩人的資訊。

事後，有人在Reddit發布一張截圖，畫面一名自稱林煒傑的男子表示，「我犯了一個個人錯誤，逾越了不應逾越的界線，我對此負起全部責任，並想為此給團隊帶來的失望和干擾致上誠摯的歉意」，他聲稱已經與家人妥善處理此事，「現在起及接下來的幾個月裡，我將把精力放在修復和保護我的家庭上」。

此外，根據截圖內容可見，目前將交由另一名同事擔任臨時的執行長，Grayce Tan也會卸下公司職務。報導指出，PLB的另一名創辦人表示，事件目前正在處理中，無法進行回應。

IG粉絲19萬！不倫戀女主角身分曝光

至於女主角Grayce Tan究竟是誰？據《stomp》報導，她在新加坡國立大學主修社會學、輔修英語語言學，2016年曾參加學校的選美比賽，獲得藝術皇后的稱號；她也曾在《新明日報》舉辦的全國模特兒選拔賽中晉級到決賽；2020年Grayce Tan開始接觸泰拳，並在2022年的東協大學運動會中，奪下銅牌。

隨後，Grayce Tan取得新加坡國立教育學院的教育學研究生文憑，透過教育部（MOE）的實習計畫，在珊瑚小學（Coral Primary School）教授英文與體育課程。之後，她便加入PLB中，並多次出現在公司的房屋導覽影片中，她在PLB負責行銷、業務發展，協助房地產客戶進行交易。

此外，Grayce Tan於2023年與丈夫結婚，並在2025年9月舉行婚禮，而她去年9月時也曾在Threads中發文表示自己「熱愛工作」。據了解，Grayce Tan的IG在設定成私人之前，擁有超過19萬名粉絲；目前她尚未對婚外情發表回應。

