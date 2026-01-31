辦公室兩度性侵女職員 屏東縣府某課長遭起訴降調

屏東縣府一名課長性侵女職員遭起訴。示意圖，取自Unsplash圖庫



屏東縣政府所屬二級機關一名陳姓男課長，2021年間兩度在辦公室內對女職員強制性交得逞，原本一度獲不起訴處分，經高雄高分檢發回續行偵查，屏東地檢署去年11月偵結，認定犯罪嫌疑重大，依《刑法》強制性交罪將陳男提起公訴。

根據起訴書，陳男藉由「業務人力需求」與女職員接觸，根據起訴書內容，檢方指控，2021年4月17日晚間9時許，陳男在辦公室內違反女同事意願，不顧其反抗，對被害人徒手撫摸、吸吮胸部、撫摸下體，並強迫口交得逞；同月24日晚間10時許，陳男再度在辦公室內違反被害人意願，親吻其嘴唇、脖子與耳朵後，以手指插入性侵得逞。

對此，陳男全盤否認犯行，辯稱相關親密行為均經對方同意，並否認有指侵、強迫口交等情事。不過，檢方綜合被害人驗傷結果，發現下體有撕裂傷，加上證人及心理諮商師證述，被害人案發後出現害怕、恐懼、憤怒等情緒反應，司法精神醫學鑑定結果也符合「創傷後壓力症（PTSD）」診斷，足見事件對其身心狀態造成重大衝擊，依法起訴陳男。

屏東縣政府表示，早在2022年接獲申訴後，任職機關即刻啟動性騷擾調查機制，成立調查小組並委由外聘委員負責查證，同時將陳男記一大過、降調非主管職務，並改派至其他單位，全面隔離雙方，避免職場再度接觸。申訴人也於2022年7月向機關提出申訴、11月向警方報案，均依規定處理。

縣府指出，陳男於2023年性騷事件曝光後，因身為主管卻未能潔身自愛，已由所屬機關記一大過，並報縣府核定通過，以示懲戒。至於涉及妨害性自主的刑事責任，屬司法審判範疇，已交由法院審理，目前尚未接獲判決結果；未來若經判決確定違反公務人員紀律並觸犯刑法，將依《公務人員懲戒法》從嚴處理，絕不寬貸。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

