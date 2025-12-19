辦公室助理控劉書彬涉職場霸凌 張啓楷：他是個人才、表現不錯

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民眾黨立委劉書彬被前助理邱子安指控，對下屬無差別職場霸凌，訴求「劉書彬應該離開立法委員的職位」。劉書彬今(19)日則表示沒辦法一時間講清楚，因為前助理是被資遣，對方有個人想法和言論自由，自己無法多做說明，而這名助理後來任職同黨立委張啓楷辦公室。對此，張啓楷也受訪回應了。

針對辦公室助理指控前上司、同黨的劉書彬涉職場霸凌，張啓楷表示，該助理很認真，也相當專業，大讚是個人才、表現不錯，並不知道對方過去經歷，聽媒體報導才知道，回去會看一下爆料文。

