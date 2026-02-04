辦公室吃尾牙！老闆每人發1個漢堡 下秒大出手…結局超驚喜

【緯來新聞網】到了歲末年終，許多公司陸續舉辦尾牙，員工都期待可以中大獎。一名網友分享，公司尾牙在辦公室舉行，每人發一個麥當勞漢堡，現場氣氛相當尷尬，不料當大家快吃完時，老闆突然大手筆，每人發一個紅包，讓大批網友羨慕不已。

有網友分享，員工尾牙在公司辦公室吃漢堡。（示意圖／翻攝自pexels）

一名網友在Threads分享朋友的尾牙，老闆沒有特別挑餐廳，尾牙的地點直接辦在公司辦公室，也沒有什麼大餐，而是一個人一個麥當勞薯來堡，讓大家都期望落空，有苦說不出。



驚喜的是，就在快吃完時，老闆每人發紅包，裡面是2萬元現金，幸福來得太快，讓本來失望的人，一掃憂鬱的心情，直言：「薯來堡其實也滿不錯吃的」。



經歷曝光後，掀起熱烈討論，至今已超過59萬人瀏覽，網友紛紛留言：「明明可以直接發2萬，竟然還多送薯來堡，真是痛哭流涕」、「這一種就算只吃吐司自己抹醬我也甘願」、「真的，跟一堆不認識的廠商坐在一起吃飯敬酒，想到就胃痛」、「是我也不奢望著吃一桌辦桌菜，公司直接發紅包，我回家煮泡麵吃著都香爆」。



另外，也有許多人點出，員工真正想要的就是獎金，「我覺得滿好的，剩下尾牙吃飯的錢，變成發給員工的紅包比較實際」、「尾牙，員工在乎的還是紅包這種實際的金錢，吃一個簡單的漢堡，把錢直接包給員工，這是最棒的」、「事實上員工才不想參加什麼尾牙賣笑，我們只在乎獎金」。

