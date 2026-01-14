辦公室有人感冒你就中鏢？醫示警：熬夜恐讓免疫力砍半

許多民眾容易在季節交替時感冒，甚至有癌症患者在治療後頻繁出現帶狀皰疹感染。營養功能醫學專家劉博仁醫師指出，免疫力就像體內一支軍隊，當失衡時身體容易遭受病原體入侵。

劉博仁說明，人體免疫系統由不同功能的細胞組成。（圖／Photo AC）

劉博仁說明，人體免疫系統由不同功能的細胞組成。NK細胞是身體的第一道防線，能快速辨識並消滅癌細胞或被病毒感染的細胞。T細胞則分為CD4輔助型和CD8毒殺型，前者負責發號施令，後者執行精準的毀滅任務。B細胞的主要功能是生產抗體，讓病毒無處可逃。

劉博仁分享一位攝護腺癌患者的案例，該患者因接受治療，B細胞數值幾乎降至零，雖然NK細胞和T細胞仍在運作，但缺乏抗體生產能力，導致容易感染。該患者在半年內出現兩次帶狀皰疹，神經痛症狀嚴重影響生活品質。

劉博仁表示，長期睡眠不足會讓NK細胞的殺傷力直接減半，充足睡眠是免疫系統修復的關鍵時間。（示意圖／Pexels）

針對免疫力低下問題，劉博仁建議從生活型態著手改善。他表示，長期睡眠不足會讓NK細胞的殺傷力直接減半，充足睡眠是免疫系統修復的關鍵時間。此外，人體70%的免疫細胞都在腸道，多攝取發酵食物和益生菌有助維持腸道健康。

劉博仁也提到營養素對免疫系統的重要性。維生素D3能確保免疫訊號傳遞通暢，鋅是T細胞成熟分化的必需原料，蕈菇多醣體則能提升NK細胞的活性。他強調，免疫力不是越強越好，而是要達到平衡且精準的狀態，透過營養與生活型態調整，能有效改善免疫功能。

