辦公室激戰片瘋傳被解僱！他喊「有苦勞」向政府求償726萬

智利首都聖地牙哥維塔庫拉市（Vitacura）一名官員在辦公室和員工發生性行為，事後2人的畫面被傳到網路上，他們也遭到市府解僱。但這名前市府官員不滿市府的作為，造成他嚴重精神與名譽損害，反控告市府「不當解僱」，並求償2億智利披索（約新台幣726萬7,954元）賠償。

影片外流掀起輿論風暴 2人被解僱

根據《Biobio Chile》報導，事件發生在2025年6月間，負責電腦工程部門的官員在辦公室和員工發生性行為，由於辦公室玻璃透明，加上大片的落地窗，外面還有一大處公園，吸引不少民眾拍下畫面PO網，事後影片在網路上瘋傳，2人於同年11月都遭到解僱。

反告市府並求償2億披索

事後這名官員認為，他從2016年起，就進入市府服務，參與多項重要專案，曾擔任主管職務、負責近200名員工的教育訓練，並多次代理部門主管，9年間考績皆為滿分，但就因他和員工在辦公室內進行性行為就被解僱，導致他遭受「持續羞辱性對待」與「勞動權益侵害」，還出現焦慮、恐懼、壓力與情緒失衡等症狀。

員工在被解雇後，則未提起任何法律行動。目前該案已正式進入審理程序，維塔庫拉市市長梅里諾也已依法接獲法院通知，後續發展仍有待司法裁決。

