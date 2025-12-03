辦公室租賃市場轉變 整合服務設施在同一個空間共享

國泰人壽不動產管理部副總經理是郭文鎧(中)指出，未來辦公室是好看又好用。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕面對辦公室租賃市場轉變，尤其面對淨零碳排以及靈活辦公室應用的需求之下，國泰人壽不動產管理部導入「hub新型態辦公服務」，預計5年在六都啟動逾20棟辦公大樓轉型。

其中台北市包括松江商業大樓、環宇大樓，桃園市則在小檜溪規劃有商場加上商辦的複合式開發案，臺中市則有忠明大樓、文信商業大樓，高雄市則有四維財經大樓，其中忠明大樓、四維大樓主要租客鎖定新創產業。

國泰人壽不動產管理部副總經理是郭文鎧指出，預計明年第二季完工的環宇大樓，低樓層規劃有最少兩個人的辦公空間，也有規劃單層300坪，此外，為讓租客承租的坪效提高，將使用率不頻繁的會議室等空間，統一設置在同一個樓層設置，甚至增加多功能空間以及服務性質的設施。

企業租戶想要使用會議室時，則可以透過管理費提供的點數扣抵，甚至企業租戶承租的辦公室在台北市，但到台中、台南、高雄等區域臨時有辦公需求時，也可以提前預約hub體系的辦公室使用。

郭文鎧指出，未來的辦公大樓綠建築已經是標配，而且要進化的好看又好用，能夠整合以及串連多樣的辦公室服務。#

