辦公室血案！中國人殺死日本同事 發狠朝臉狂砍
日本千葉縣一間公司今（5）日上午驚爆凶殺案，一名39歲的中國籍男性員工，在辦公室內持刀攻擊58歲的日本籍女同事，朝她的臉部猛砍數刀，現場2名同事將男子制伏後，被警方依殺人未遂罪逮捕。不過遭砍的女子在送醫後傷重不治，警方也改以殺人罪偵辦，詳細犯案動機仍待警方調查。
據《NHK》、《朝日電視台》報導，事發在今日上午10時許，警消接獲某玻璃製品公司的通報，指稱有員工被砍了，血流不止倒在地上，已經將行凶者制伏了。警方到場後，將行凶男子依殺人未遂現行犯逮捕，據了解，凶嫌為39歲的中國籍員工劉柯，被害者為日本籍58歲女員工立石。
據悉劉柯當時朝著立石的臉部、頸部等身體部位，狂砍數刀，被逮後承認也犯行，並稱刀子是從自己家裡帶來的。隨著立石送院後傷重不治，警方也將罪名從殺人未遂改為殺人罪偵辦。詳情仍待進一步釐清。
快訊／搞出「全聯烏龍毒鯛魚排」烏龍！離職女研究助理身影曝⋯到案全認了
高雄市衛生局昨（4）晚緊急召開記者會，局長、副局長、檢驗科長，在鏡頭前90度鞠躬道歉，直指29歲離職陳姓研究女助理，曾擅自更動電腦參數，整整放大10倍，導致誤檢出動物用藥，事後因聯繫不上人，移請檢警偵辦。昨日深夜陳女到案市刑大說明，直到今（5）日凌晨3時許才離開，她初步供稱整個過程操作有疏失，認了「不小心的！」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 611
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 128
香港大火「燦笑比YA」合照網譙翻 中國籍YTR遭港警拘捕！身分曝光
香港大埔「宏福苑」11月26日發生五級火警，火勢擴散波及7棟大樓，造成嚴重死傷，眾多居民的家園被焚毀，截至12月3日累積159人身亡、31人失聯。火災當下，有一名中國籍YouTuber「Kenny」到場拍照，對著鏡頭「燦笑比YA」，香港警務處國家安全處將他逮捕。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 107
男客買黑輪掉出衝鋒槍 老闆嚇：吃飯帶錢就好
台中市 / 綜合報導 台中市北區一家黑輪攤，2日下午一名男子前來消費，結果包包不慎翻落，掉出疑似一把衝鋒槍，老闆和客人故作淡定還上前提醒男子撿起來，沒想到男子又跑到隔壁人力公司應徵工作沒成功，竟然說要以6萬元價格賣槍，被拒絕後就離開，警方表示已經組成專案小組，掌握男子身分全力查緝，並且要查出槍枝來源。一名黑衣男子站在店內等他買的黑輪，不過男子放在後方桌子上的包包突然倒了下來，老闆娘瞄了一眼，男子也轉頭一看，因為包包掉出來的疑似是一把衝鋒槍，黑輪店老闆說：「因為那時候我沒注意，然後他出來要走的時候，老闆娘就跟我說，他剛剛包包裡掉了一支槍出來，大支的。」原本要走進店裡的老闆娘看到之後瞬間身體僵硬，一旁顧客也頻頻回頭，男子還假裝鎮定趕快將東西撿起來，黑輪店老闆說：「買黑輪30元而已，不用帶槍來，你人來就好，帶錢來就好。」事後大家閒聊起來才驚覺可怕，掉槍驚魂記，發生在2日下午台中市北區一家黑輪攤，男子買了30元黑輪也不吃，就站在店內四處東張西望，沒多久，男子又跑到隔壁人力仲介公司，找工作沒成功直接把槍放在桌上想抵押借錢。黑輪店老闆說：「剛剛那一把槍放在桌上問那個老闆說，我手頭比較緊那這支槍放在這裡，賣你好不好，6萬塊賣你好不好，老闆就嚇到說，這賣我，我用不到這樣子，然後他就說要不然押在這裡，我跟你拿3百塊就好。」第二分局文正所所長楊俊宏說：「目前已掌握犯嫌身分，全力查緝。」男子買黑輪掉槍還亮槍找工作，警方已經掌握男子身分要來釐清槍枝的真假以及意圖。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 11
2女搭公車少投14元拒絕補票！ 講不聽！ 駕駛無奈開車
社會中心／周秉瑜 桃園報導有兩名女子搭公車少投錢，也不理會司機！事發在桃園，1號晚間10點多，兩名女子從桃園總站上車要前往大溪，但她們少投14元，司機發現了，她們也不理，還說以前就是這樣搭的，司機為了不耽誤其他乘客行程，無奈地先開車，過了好幾站，她們才乖乖投錢。司機很無奈地跟乘客苦勸她少投錢，但女子態度理直氣壯，甚至還拿手機錄影想蒐證。遇到奧客，司機為了不耽誤其他人時間，只好先開車。有乘客把這一幕PO上網，網友一面倒站在司機這邊，也有人幫忙講話說「他人很好，之前開我們學校的校車」，對於他看得很仔細一一數錢的專業模樣，也有不少人盛讚。2女搭公車少投14元拒絕補票！（圖／民視新聞）回溯幾分鐘前，兩名女子大包小包上車後，迅速投錢往後走，但司機一看立刻將人叫住，因為她們少投錢，但她們卻沒什麼搭理，越走越後面，司機最後無奈地走過去跟她們講，只是講不聽，司機只好先開車。事件發生在桃園總站，1號晚上10點，當時這班車是要往大溪，一個人37元，兩人應投74元，但前一個人投20，後一個人投40，加起來才60元，少14塊，當時她們還說以前就這樣搭的，讓司機很困擾，直到公車開了四、五站後，兩人才上前補14元車資。不過，桃園上個月才傳出另一起投幣糾紛。搭公車少投14元司機苦勸不聽（圖／民視新聞）上個月初，公車司機懷疑和學生逃票，當街上演全武行，學生慘遭爆打，勒脖子，還地上連灌好幾拳，檢方依傷害罪起訴駕駛，建請從重量刑。還好這次沒有演變成激烈衝突，乘客最後也乖乖補錢了，和平落幕。原文出處：2女搭公車少投14元拒絕補票！ 講不聽！ 駕駛無奈開車 更多民視新聞報導東京威力涉竊台積電機密遭求處罰金1.2億 日本母公司急撇清最新／台南百年木炭行倉庫火警！濃煙狂竄畫面曝光高職生弒母猛刺20多刀！聽到被判19年竟全身發抖民視影音 ・ 1 天前 ・ 25
坐等勞動部回應！近9成勞工支持周休三日 2族群減輕壓力最有感
有民眾在公共政策平台提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，提案於10月7日通過5000人附議門檻，勞動部需在12月7日前回應。對此，薪資查詢平台《比薪水》發表最新報告，高達89.9%勞工表態支持周休三日，尤其對年輕人、女性壓力降幅最大。然而，若配套方案需延長工作時間，支持度則下滑至13%。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 74
彰化溪湖大火狂燒！老字號「阿讚爌肉飯」慘遭波及…用餐區慘況曝光
彰化溪湖鎮員鹿路二段一處民宅今日（5日）清晨5時許驚傳火警，火勢一路延燒至前方的老字號「溪湖阿讚爌肉飯」的倉庫，幸好附近住戶及時逃生，無人傷亡，目前火調小組正在釐清起火原因。而「阿讚爌肉飯」因用餐區及倉庫受損，能否繼續營業及詳細損失狀況仍有確認。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
新竹82歲老翁家暴殺妻！自行打電話自首"我打傷老婆了"
地方中心／綜合報導新竹竹北驚傳一起殺妻案。一名82歲老翁，疑似有被害妄想症，竟拿鈍器，攻擊太太的頭部，還有多處瘀青，事後還自己打電話報案，說「我打傷老婆了」，新竹地檢署認為，老翁罪嫌重大，有逃亡之虞，已經聲請羈押獲准。平靜住宅區，居然發生殺妻案，一名82歲老翁拿鈍器敲打太太頭部，導致對方頭破血流，老翁還打電話自首，說「我打傷老婆了」，不過，警方到場時，發現太太頭部多處瘀青，已經明顯死亡。民眾：「就是老公把老婆給殺了，（有聽說為什麼發生這樣的事情）不是很清楚，後來就很少看到那個阿伯，（有聽說夫妻感情怎麼樣）還好。」竹北８２歲老翁失手打死老婆後，打電話自首說「我打傷老婆了」（圖／民視新聞）事發在新竹竹北，老翁疑似有被害妄想症，懷疑太太要傷害他，3號凌晨可能情緒失控，才會失手打死太太，檢查官將進行相驗，了解確切死因。新竹地檢署主任檢察官黃振倫：「被告經檢察官訊問後，認其涉犯家庭暴力防治法第2條第1項，刑法第271條第1項的家庭暴力殺人罪，犯罪嫌疑重大，並認其有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。」檢察官相驗確認確切死因（圖／民視新聞）地檢署認為，老翁罪嫌重大、而且有逃亡之虞，已經向法院聲請羈押，進一步釐清真相。原文出處：新竹82歲老翁家暴殺妻！自行打電話自首"我打傷老婆了" 更多民視新聞報導韓援三本柱找好了！洋基工程主場12/27開箱 行銷加碼曝光「神秘嘉賓」「我把妻子殺了」8旬翁凌晨報警自首 竹檢調查後聲押正方倉儲.國光客運保修廠排廢水 市府:非自來水污染元凶民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
19歲男涉詐失聯遭中國遣返 「鹹粥嬤」終盼回愛孫？｜#鏡新聞
彰化伸港鄉一名73歲阿嬤，靠著賣鹹粥把唯一的孫子拉拔長大，但孫子前年三月出門後就下落不明，後來被證實他在中國從事跨境詐騙被逮，前天(3日)共有10名嫌犯透過小三通遣返金門，據傳阿嬤的孫子，黃姓男子也在名單內，但目前沒有獲得彰化檢方證實。鏡新聞 ・ 4 小時前 ・ 1
「此生必賞絕景」湯西川溫泉雪洞祭！從平家傳說、鹼性溫泉到近千座迷你雪洞打造的日本夜景遺產～
湯西川溫泉（湯西川温泉）位於栃木縣日光市的深山中，擁有超過800年的歷史，據說是平家人隱居的地點，當地以高品質鹼性溫泉著稱，是日本少數保留傳統風情的溫泉鄉。每年1月底~3月初湯西川溫泉都會舉辦「雪洞祭」（かまくら祭り，也稱為「雪屋祭」），數百個夜間燃燭火的迷你雪洞景色如夢似幻，彷彿出現在雪地上的點點星光，是日本「死前必訪絕景」之一！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 5
79歲翁泡三溫暖休克 倒臥烤箱二度燒燙傷送醫不治
社會中心／洪巧璇、洪國凱 新北報導天氣變冷了，年長者一定要特別注意！新北市林口一名79歲老翁，因為天冷，去社區附設的三溫暖，但過了2個多小時都沒出來，他的妻子請櫃台人員查看，才發現老翁倒在烤箱內，全身大面積燒燙傷，送醫後不治，醫師提醒，泡三溫暖會造成血管收縮，如果待太久，甚至會導致休克。晚上8點多，馬路上警笛聲大作，救護車沿路鳴笛，趕抵社區外頭，因為警消獲報有住戶天冷想泡三溫暖，結果倒在裡頭，已經叫不醒。民視記者洪巧璇：「事發的社區大樓有附設三溫暖供住戶使用，而當時老翁就是獨自一人，在傍晚的時候去三溫暖，沒有想到，到了晚上他都還沒回家，被人發現的時候已經沒了呼吸心跳。」新北市林口這處社區的健身房有設置三溫暖，不過就在3號傍晚，裡頭發生意外，一名79歲夏姓老翁，傍晚去三溫暖，想暖暖身子，但過了兩個多小時都沒有返家，妻子打電話詢問社區櫃檯，請他們幫忙到三溫暖查看，才卻發現老翁倒臥烤箱裡，救護人員到場急救，發現老翁身上有50%的二度燒燙傷，緊急送醫後，宣告不治。冷吱吱！79歲翁泡三溫暖休克 二度燒燙傷送醫不治（圖／民視新聞）法醫高大成：「去蒸氣這種地方裡面，絕對水分會蒸發很嚴重，你的血變得很混濁，所以越流越慢，尤其你超過60歲，血管都6、70%阻塞了，你血流就被堵住了，堵住就發生心肌梗塞的狀況昏迷。」警方初步調查，現場沒有外力介入，醫師點出關鍵原因，疑似是老翁在高溫烤箱內待太久，導致休克。法醫高大成：「有心臟病的人，有高血壓的人要注意，一開始因為熱，血管擴張，但是你脫水，血管又縮回來，血流又緩慢，越流越慢，流到最後停止，停止你就倒下去了，5分鐘到10分鐘就出問題了。」冷吱吱！79歲翁泡三溫暖休克 二度燒燙傷送醫不治（圖／民視新聞）天氣冷吱吱，年長者以及心血管疾病的患者一定要特別小心，尤其在泡溫泉、三溫暖時，一定要留意血管收縮的潛在危險。原文出處：冷吱吱！79歲翁泡三溫暖休克 二度燒燙傷送醫不治 更多民視新聞報導林口7旬翁倒臥社區三溫暖！大面積燒燙傷送醫亡 高大成分析「死因」水產老闆激戰小三！他自豪喊：入X最大顆警界高官涉88會館案！又涉恐嚇老闆娘提早還錢遭起訴 警政署回應了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
彰化溪湖名店阿讚爌肉飯遭大火波及 燒共4戶
彰化溪湖清晨五點半傳出火警意外，其中名店阿讚爌肉飯的倉庫也陷入火海，火警總共延燒四戶，幸好屋內的人都及時逃出。 #彰化#溪湖名店#阿讚爌肉飯#火警東森新聞影音 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
新北蘆洲爆警匪追逐 竊盜通緝犯毒駕闖紅燈遭警方攔查
社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導新北市蘆洲街頭，發生警匪追逐！一名竊盜通緝犯，毒駕闖紅燈，被警方攔查，沒想到，通緝身分曝光後，嫌犯立刻推擠員警、想要逃跑，場面一度混亂，還好有熱心民眾見狀，不顧危險、挺身而出，成功協助警方壓制嫌犯，過程中，嫌犯身上還掉出毒品。員警巡邏，看見有騎士闖紅燈，立刻當街攔下。騎士先是配合，沒想到，員警一查身分，竟然是通緝犯，眼看身分曝光，嫌犯變臉、頑強抵抗。新北蘆洲爆警匪追逐 竊盜通緝犯毒駕闖紅燈遭警方攔查。（圖／民視新聞）場面瞬間失控，員警甚至被推倒，現場險象環生，一旁民眾看到後，見義勇為，立刻上前幫忙。員警拉著嫌犯的腳，民眾衝上前環抱住嫌犯，並使出"抱摔"攻擊，員警立刻進行壓制，順勢坐在他背上，立刻上銬，警民合作，成功逮捕，事發在3號下午，新北蘆洲區民族路上，抓人過程中，嫌犯身上還掉出毒品。新北蘆洲爆警匪追逐 竊盜通緝犯毒駕闖紅燈遭警方攔查。（圖／民視新聞）警匪街頭激戰，熱心民眾協助逮捕，成功化解一場危機。原文出處：新北蘆洲街頭爆警匪追逐 竊盜通緝犯毒駕闖紅燈遭警方攔查 更多民視新聞報導同中學再傳墜樓事件！苗栗女學生陳屍校園 尋獲已屍僵李四川認自己「各方面比蔣萬安差」 卓冠廷大解封開噴1句這樣也能翻？桃園女租車開到「四輪朝天」 網傻眼民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
火鍋界「勞斯萊斯」遭黑道討債 負責人喊冤：被妹設計
台中市 / 綜合報導 台雅老董遭詐騙案件，其中被稱作「神鬼女騙徒」的沈姓女主嫌，案件未結，現在又遭自己的親哥哥指控，妹妹帶著黑衣人到他們經營有「火鍋界勞斯萊斯」之稱的火鍋店，追討1.2億元的款項。據了解這間店，實際上都由羅姓女嫌出資，但因為遭國稅局盯上，妹妹提議與哥哥簽下「借貸合約」，用借款名義打發國稅局，沒想到詐騙案爆發後，妹妹卻帶黑道討債，害得哥哥一家人有家歸不得，控訴遭妹妹設計，只求對方能循正常法律程序，處理糾紛。負責人妹妹VS.員警說：「一個多禮拜，我們也報案失蹤了，(你說你)，我哥。」黑衣人和負責人妹妹選在營業時間，態度囂張坐在火鍋店裡頭，兩人見員警上門，也絲毫不害怕上前對談，負責人妹妹VS.員警VS.黑衣人說：「應該說我是出資，(她有債權證明)，(她可以持支付命令)，那應該要找法院。」原來她是來找哥哥要錢，一旁的黑衣人則是找來討債的幫手，服務人員無奈站在一旁束手無策，員警到場抄登資料後，將兩人勸離現場，但這名女子可是台雅詐騙案中，被稱作神鬼女騙徒的主嫌。羅姓女子涉嫌利用「機票賺價差」，誆騙台雅集團老董和四海幫大哥等人，騙走共50億遭到起訴，9月才交保竟就找來黑衣人，侵門踏戶向哥哥要債，羅姓女子哥哥說：「我妹騙我們跟稅局簽立一些借貸的合約，然後提供給稅局，那現在我妹就拿這個借貸合約，申請成那個支付命令，然後請黑道，委託黑道來跟我跟我老婆要錢。」語帶顫抖帶上全家跑路過生活，羅姓嫌犯的哥哥同樣也捲入本案，她在台中經營「火鍋界勞斯萊斯」稱號的頂級火鍋店，他指控羅姓女子，當時以成立家族企業為由，出資開火鍋店讓哥哥當負責人，當了10多年工程師的他，辭去工作考廚師證照妻子也一起幫忙，但出資和利用公司名義置產，被國稅局盯上，妹妹建議簽立「借貸合約」應付國稅局，夫妻兩簽字後卻被妹妹，找黑道討債逼得一家到處逃難。羅姓女子哥哥說：「看要怎麼樣把東西做交接，或者怎麼樣這個我們都可以配合，股份也本來就是她出錢的。」無緣無故背上億元債務，甚至全家大小因為黑道有家歸不得，如今台雅詐騙案未了，神鬼女騙徒再被家人指控引起討論。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
快訊／新北大貨車撞機車 女騎士遭輾送醫不治身亡
新北市林口區文化二路二段與中山路口，今天（5日）中午11時許，1輛大貨車撞擊1輛機車，女騎士當場遭大貨車右輪輾過，消防隊獲報到場將女騎士救出，女騎士送醫時已無生命徵象，到院後因傷重急救無效身亡，現場目前影響一線道由警方交管中，整起車禍事故發生原因還待警方後續調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
國道重大車禍！物流車撞3車1死9傷 33歲男駕駛頸部斷裂亡
【記者鮮明／台中報導】國道1號南下171公里台中路段今（4日）凌晨發生重大車禍，1輛物流車追撞前方砂石車再波及2輛自小客車，共造成10人受到輕重傷，其中33歲的租賃小客車駕駛彭姓男子，頸部斷裂當場沒有呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。詳細肇事原因有待釐清。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
美浣熊闖商店偷喝威士忌 醉倒洗手間地板「肇事」影像全都錄
美國維吉尼亞州一間酒類專賣店，感恩節假期期間遭一隻浣熊闖入，直搗放著威士忌的底層貨架。品味了瓊漿玉液的牠，被監視器捕捉到在店內東倒西歪地走來走去，甚至試圖踩著箱子往陳列櫃上爬。不速之客最後昏倒在店內的洗手間裡，整隻趴在馬桶旁邊；其他照片也顯示，店內的走道到處是碎裂的玻璃瓶，天花板也被破壞。傻眼的員工發現後，通知當地動物管制中心。浣熊被送往收容中心「醒酒」，休息幾小時恢復清醒後，確認沒有其他傷勢，雖然可能還帶點宿醉，但已平安回到大自然。Yahoo奇摩關心您：飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。※ 衛福部戒酒諮詢專線： 0800-255959Yahoo奇摩（國際通） ・ 5 小時前 ・ 12
全球痛心照幕後：港老伯是水電工 早預知危險定期噴水棚網仍阻不了悲劇
香港大埔高樓社區「宏福苑」五級火災已過8天，目前死亡人數更新至159人，年齡從1至97歲都有。在這場悲劇中，一名71歲黃姓老伯在燃燒大樓前為受困的妻子焦急痛哭，張手呼救的情景，被路透社記者捕捉，畫面成了這場大火的標誌性畫面。其實老伯過去曾是工地工頭，也是有牌的水電工，他先前因為認為宏福苑維修工程不安全，自己拆下窗外的保麗龍板，換上防火膠板，還定期對窗外的棚網噴水，想不到做了這麼多還是都沒改變。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
鹹粥嬤愛孫將返台！「人已在金門」缺機票、住宿費…阿嬤湊2萬匯款迎孫
中國公安本月3日透過小三通金廈航線，遣返10名涉洗錢、詐欺等罪名的台籍人士至金門，曾備受各界關注的「彰化鹹粥嬤」黃姓愛孫，也被證實是其中一人。據了解，鹹粥嬤在日前接獲愛孫來電，表示已返回金門，需要機票及住宿費才能回家，阿嬤在各方協助下湊了2萬元轉帳，如今已準備好火爐及豬腳麵線，打算幫愛孫「過火」去霉運。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
高雄貨車漏油"5分鐘害4車自摔" 警:以肇事逃逸偵辦
南部中心／莊舒婷、林樹銘 高雄市報導高雄一輛貨車疑似在行駛過程中漏油，導致路面布滿油漬，結果後方騎士經過時立刻滑倒摔出，短短五五分鐘就有四人因此自摔，警方調閱監視器後，掌握涉案車輛，將以肇事逃逸來偵辦。騎士自摔整個人四腳朝天，正是因為路面上有整條的不明液體。（圖／翻攝畫面）一名機車原本直直往前騎，不果微微左轉彎之後，突然打滑。騎士摔車後，驚魂未定，只見眼前居然已經有其他兩名騎士，也才剛在這裡摔車。摔車騎士說，那是什麼啊，油啦，油喔，那台油啦，你要不要關掉？你的車要不要關掉？警方調閱監視器後發現，案發前，一台小貨車經過後，在馬路上留下長長一條不明液體痕跡，沒多久就看到一名騎士打滑，機車滑到一旁，人則是翻了一圈後趕緊起身，緊接著第二名騎士，摔得四腳朝天，痛苦緩緩爬起來，還有第三名、甚至第四名，通通在這裡慘摔，其他見狀的騎士，紛紛放慢車速，深怕自己成了下一個受害者。目擊民眾：「我看到的是已經人已經躺在地上，然後就是沒多久警察就過來了。」民眾：「會擔心會停一下不然就是繞路啊。」高雄三民區發生疑似漏油事件，導致四名騎士慘摔。（圖／民視新聞）事發地點就在高雄三民區，短短五分鐘內，就有四名騎士因為地上不明液體自摔受傷，所幸只是手腳擦挫傷，送醫之後沒有大礙。高市警三民二分局民族所副所長黃嘉宏：「初步研判係自小貨車駕駛所載貨物滲漏，致騎士滑倒受傷，且肇事後未停留現場逕行離去，違反道路交通管理處罰條例，最高可處新臺幣27000元以下罰鍰，吊銷其駕駛執照，並責令改正或禁止通行。」貨車滲漏不明物體，卻沒停下處理，害得四名騎士連環摔，警方調閱監視器後，已經掌握涉案車輛，將通知他到案說明，同時也將依肇事逃逸罪嫌移請偵辦。原文出處：高雄貨車漏油「5分鐘害4車自摔」 警掌握涉案車輛依肇逃偵辦 更多民視新聞報導高市府誤檢「台灣鯛魚排」！陳其邁致歉 業者發聲了最新／417包圍北檢案 楊智伃、朱立倫今被傳喚說明北市信義區女子深夜拎兩袋貓屍遭抓包 網怒批動保處消極不作為民視影音 ・ 5 小時前 ・ 發起對話