辦公室血案！中國人殺死日本同事 發狠朝臉狂砍

中國一名男子砍死日本人。（圖／pexels）





日本千葉縣一間公司今（5）日上午驚爆凶殺案，一名39歲的中國籍男性員工，在辦公室內持刀攻擊58歲的日本籍女同事，朝她的臉部猛砍數刀，現場2名同事將男子制伏後，被警方依殺人未遂罪逮捕。不過遭砍的女子在送醫後傷重不治，警方也改以殺人罪偵辦，詳細犯案動機仍待警方調查。

據《NHK》、《朝日電視台》報導，事發在今日上午10時許，警消接獲某玻璃製品公司的通報，指稱有員工被砍了，血流不止倒在地上，已經將行凶者制伏了。警方到場後，將行凶男子依殺人未遂現行犯逮捕，據了解，凶嫌為39歲的中國籍員工劉柯，被害者為日本籍58歲女員工立石。

廣告 廣告

據悉劉柯當時朝著立石的臉部、頸部等身體部位，狂砍數刀，被逮後承認也犯行，並稱刀子是從自己家裡帶來的。隨著立石送院後傷重不治，警方也將罪名從殺人未遂改為殺人罪偵辦。詳情仍待進一步釐清。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

吉林34歲男「跨縣狂殺」傳奪9命！嫌逃亡視訊嗆警「抓不到我」

不是起床氣？誤會屋主罵他「殘暴亂刺」屋主兒：隨機殺人

塔利班逼13歲童處決殺人犯 「8萬人圍觀」全球震怒

