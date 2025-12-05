辦公室變命案現場！39歲陸男一言不和砍死日本女同事 兇殘手法曝

（示意圖／Pexels）

日本千葉縣驚傳職場糾紛變命案，當地一間公司今（5）日上午有一名39歲陸籍男子持刀攻擊58歲日本女同事，他瘋狂向被害人臉部和頸部攻擊，隨後被2名同事制止，女同事傷勢嚴重被送醫後仍宣告不治。犯案的陸男已被警方逮捕，目前朝殺人罪進行調查，因為兇手來自大陸，立刻引發日本社會大眾關注。

根據日媒《朝日新聞》、《NHK》報導，這起職場悲劇發生於當地時間今日上午9時半左右，地點位於千葉縣夷隅市的公司建築物內，39歲的陸籍男員工在辦公室與58歲日本女同事面談，但疑似兩人起口角，他突然持刀多次刺被害人的臉部和頸部攻擊，連刺好幾刀，害被害人傷重倒地。

案發後，另有兩名同事即刻上前制伏陸男，並報警求助。警方獲報有公司內出現「員工被刺傷」的消息，隨後迅速趕抵現場，將被害人送往醫院，但她仍因傷勢過重宣告死亡。

警方表示，原本依殺人未遂逮捕攻擊人的陸男，他在偵訊時坦承犯案，供稱「是用從家裡帶來的刀攻擊女同事」；在被害人死亡後，警方已將陸男嫌移轉為殺人。警方初步調查，雙方之間存在某種糾紛，但仍需深入調查才能釐清犯案動機。

日本近年偶有職場暴力案件引發社會不安，此次又涉及來自中國大陸的員工攻擊本國同事，更讓附近居民與企業界感到震驚。

