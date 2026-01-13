辦公室開戰女助理？妻控教授夫藏保險套、壯陽藥度春宵 敗訴原因曝光

社會中心／洪正達報導

妻子認為教授夫的辦公室內藏有大量保險套及壯陽藥，就是準備隨時與女助理性愛，但法官認為證據力不足判決敗訴。（示意圖／Pixabay）

北部一間國立科大一名教授被妻子指控出軌女助理，理由是教授的辦公室與電腦包中發現大量保險套及壯陽藥，以及2人互傳自拍照及手繪卡片等；並懷疑女助理害自己感染性病，憤而提告求償300萬元，案經法院審理後，認為證據無法證明2人不倫，因此判決妻子敗訴。

判決指出，教授妻子指控丈夫與女助理2021年起關係漸趨曖昧，2人除了在非辦公時間進入校內辦公室，還互傳自拍照與手繪卡片，此外還在辦公室與電腦包內發現大量保險套與壯陽藥，懷疑2人關係不單純，此外，在不倫的3年間，女助理明知已婚還介入感情，還害自己感染性病及罹患子宮頸癌風險增高，精神上遭到極大痛苦，因此提告求償。

廣告 廣告

庭審時，女助理表示與教授間都是正常的社交關係，而且雙方只有研究上有往來，手繪卡片也只是表達感謝指導，自己雖仰慕，若造成對方妻子不適感到抱歉，但強調自己沒有不倫，請求法院駁回訴願。

法官從雙方提出的證物中也發現，女助理傳給教授的自拍照中沒有裸露畫面，也沒有拍到私密處，簡訊中也沒有曖昧字句，且錄音中女助理只是喜歡但仍保持距離，並沒有交往事實或發生性關係，且保險套與壯陽藥確實就在辦公室，但無證據指明是為了女助理性愛做準備。

此外，卡片中署名「Dear KH」及「love CT」等，是友人間或師生間常見的書信用語，並無法證明雙方有不倫關係，且HPV報告與諮商紀錄僅能說明個人狀態，無法當做丈夫出軌的證據，最終認為教授妻子證據力薄弱，因此判她敗訴及駁回假執行聲請，可上訴。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

更多三立新聞網報導

AirDrop太方便？健身房噁男「隔空偷性愛片」女主角見傳輸紀錄當場吐血

「肖貪」房客怒嗆房東 「分紅不然跳樓」庭審瞎扯：受五億高中生啟發

全台首起！ 幫設22家海外公司供洗錢「會計師淪詐團幫凶」慘遭羈押

人妻羞喊「下次要拔出來」丈夫吐血…「董欸」瞎扯：配偶權不保障性自主

