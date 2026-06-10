將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【商家指南推廣專題】

近年企業下午茶、福委會採購與節慶送禮需求增加，也帶動「辦公室零食推薦」與「牛軋糖伴手禮盒」搜尋熱度持續上升。其中，主打低甜不黏牙牛軋糖的「六度本舖」，憑藉穩定品質與客製化服務，成為近期熱門的零食團購推薦品牌之一。

六度本舖成立於2009年，主要販售牛軋糖、雪Q餅、牛軋餅與低溫烘焙堅果，產品以低甜度、軟Q口感受到不少上班族與企業客戶喜愛，也逐漸成為熱門的辦公室零食推薦選擇。

品牌名稱中的「六度」，源自佛教中自利利他的理念。創辦人年輕時熱衷參與佛教活動，經常親手製作點心與身邊朋友分享，因為用料實在、口感細緻，逐漸累積口碑，也讓他決定投入零食品牌經營，希望透過產品傳遞安心與祝福。

廣告 廣告

雖然創辦人並非食品本科出身，但多年來持續投入產品研發與製程調整，也從與客戶合作的過程中，了解企業與團購主在商品開發上的需求，例如包裝彈性不足、供貨不穩定或客製化門檻較高等問題，因此逐步建立完整的客製化服務流程。

零食團購推薦熱度升溫 低甜牛軋糖更受歡迎

隨著健康飲食與低負擔零食需求增加，越來越多消費者在挑選點心時，不再只追求甜度，而更在意口感與食材品質。

六度本舖主打低甜、不黏牙的牛軋糖，除了適合作為日常零食，也很適合搭配茶飲與咖啡當作下午茶點心。除了經典牛軋糖外，MINI磚雪Q餅、牛軋餅與低溫烘焙堅果系列，同樣受到不少企業與團購主青睞。

由於產品多採小包裝設計，方便分享與分食，也成為不少公司下午茶與福委會團購的熱門選擇，因此在網路上累積不少「零食團購推薦」口碑，更是不少上班族心中的辦公室零食推薦名單。

此外，品牌也結合台灣在地食材開發多元口味，希望讓消費者在享用零食時，也能感受到台灣農特產與季節風味的特色，展現品牌對食材與品質的重視。

牛軋糖伴手禮盒成企業送禮熱門選擇

除了日常零食市場外，近年企業送禮需求同樣持續增加。不少企業在挑選節慶禮盒時，除了重視包裝質感，也相當在意產品接受度與供貨穩定性，因此牛軋糖伴手禮盒成為近年熱門送禮選擇。

六度本舖提供牛軋糖團購供應、小量包裝印刷、品牌客製開發與牛軋糖伴手禮盒規劃服務，可協助企業更有效率完成送禮與採購需求，因此受到不少福委會與企業客戶關注。

不論是公司下午茶、企業零食採購、員工點心補給，或節慶送禮需求，六度本舖都能提供穩定供貨與客製化服務，成為近年熱門的辦公室零食推薦品牌之一，也是許多人心中的零食團購推薦選擇。

六度本舖以低甜牛軋糖、客製化禮盒與穩定供貨服務，逐步建立市場口碑，也成為近期牛軋糖伴手禮盒與零食團購推薦市場中備受關注的品牌。

FAQ

六度本舖提供企業團購嗎？

有的。六度本舖提供大量訂購、客製包裝與禮盒規劃服務，可配合企業送禮、福委會團購與員工下午茶需求，協助企業更有效率完成零食採購與節慶送禮安排。

六度本舖牛軋糖有什麼特色？

主打低甜、不黏牙、口感軟Q，接受度高，除了適合自己吃，也很適合作為牛軋糖伴手禮盒送禮分享，同時也是不少企業挑選辦公室零食推薦與零食團購推薦時的人氣品項。

更多辦公室零食推薦資訊與牛軋糖伴手禮盒團購詳情，請洽以下連結：

店家品牌名：六度本舖

聯絡電話：07-3556506

地址：高市大社區萬金路5-12號

營業時間：週一到週五，08:30-17:30

官網：https://rink.cc/qn1qz

FB：https://rink.cc/6thv5

LINE：https://rink.cc/ubtuf

以上訊息由六度本舖提供