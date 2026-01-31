「辦公室電話被打爆」綠委提修法定時定點餵浪浪視為飼主引爭議

綠委提對保法修法爭議大，黨內有待凝聚共識。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委蔡易餘等提案修訂動保法，將定時定點餵食者納管飼主責任，引發部分動保人士愛媽反彈，討論在社群延燒。多位民進黨立委近日立院辦公室呈現「電話整天被打爆」狀況，且清一色是打來抗議修法方向，連民進黨內也上有雜音，黨內人士評估，該案有待多方協商，不會那麼快有明確結論。

立委蔡易餘等人提案修訂動物保護法，將「定時、定點餵食者」納入飼主責任範圍，強調「有愛心也要有責任」，社會看法兩級，部分動保人士、愛爸、愛媽認為，餵養是出於降低犬隻飢餓與降低攻擊性、協助穩定族群，而非製造問題；但也有許多民眾表態支持修法，認為遊蕩犬群聚失控已成事實，必須建立責任歸屬與管理機制，否則農損、生態衝擊與人身安全風險只會持續擴大。

不只民眾意見兩極，連民進黨內也意見分歧，民進黨立委立委林岱樺表示，她明確反對「長期持續餵食遊蕩動物者視為飼主」，以及在「衝突熱區」全面禁止餵食等修法方向，因為不但無法解決問題，反而讓遊蕩犬貓問題更加失控。

林岱樺指出，國內已有多起實務經驗顯示，透過高強度結紮、持續監測與妥善管理，在沒有撲殺、沒有斷糧的情況下，原本數量龐大的族群，能隨時間自然下降，證明源頭控管與有效減量才是可行之道。

林岱樺說，禁止餵食不僅違反人性、執法困難，也只會讓行為地下化，增加管理風險；真正有效的作法，是將餵食行為納入制度化管理，結合絕育、防疫、族群監測與公私協力，才能兼顧公共安全與動物福祉。

民進黨人士表示，農業部長陳駿季已經定調，動物餵養這個議題，不同團體及利害關係人還沒有達到高度的共識，在禁止餵養尚未達到共識前，不宜貿然入法。行政部門與綠委一定取得社會相當共識後，才會推動修法進度。

