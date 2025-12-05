辦公室面談失控！中國男持刀刺殺日本女同事

▲日本千葉縣今（5）日發生一起兇殺案，一位39歲中國籍男子，在辦公室持刀刺向58歲女同事的臉部、頭部等要害部位，導致女子送醫後宣告不治。（示意圖／翻攝自Photo AC）

[NOWnews今日新聞] 日本千葉縣今（5）日發生一起兇殺案，一位39歲中國籍男子，在辦公室持刀刺向58歲女同事的臉部、頭部等要害部位，導致女子送醫後宣告不治，男子當場被逮捕且已坦承犯行，全案依殺人罪展開調查。

根據《朝日新聞》報導，一位39歲中國籍男子，5日早上9點半左右，在千葉縣夷隅市的一間公司辦公室內，使用從家中帶來的刀子，朝58歲女同事立石女士多次狠刺，且往立石女士的臉部、頭部招呼，導致立石女士送醫後不治身亡。

當時兩人正在進行面談，結果男子突然失控攻擊立石女士，另外2名同事在旁見狀急忙將其制伏，但已經來不及挽回立石女士生命。

男子被捕後對警方供稱，用從家裡帶來的刀刺了女同事，對犯行坦承不諱。警方表示，兩人之間可能存在某些糾紛，後續將依殺人罪進行偵辦，進一步調查釐清犯案動機與始末。

日本網友則紛紛在報導底下留言表示，「最近，常常看到關於中國籍人士犯罪的報導，到底是以前新聞沒有報導，還是新發生的案件真的增加了呢？無論是哪種情況，資訊能夠公開透明都是一件好事」、「我猜，過去可能是顧慮到會引發對國際問題的過度反應等，因此一直沒有積極公開國籍等資訊，但最近可能是考量到情勢變化等因素，才開始公開這些資訊」、「我是計程車業界的人。最近中國籍駕駛也增加了，常常不確定他們是否理解我們說的話，而對方講的話，我們也會擔心自己有沒有正確理解他們想表達的意思。雖然任何行業都一樣，口頭上說跟國籍沒關係，但實際上，溝通仍然是一大難題，我想雙方都在累積挫折感吧」。

