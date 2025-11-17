辦公室驚見「160cm巨型蛇皮」！畫面超驚悚 員工嚇壞：還濕的

宜蘭囝仔活動企劃有限公司今（17日）早出現驚悚場面，負責人蘇宏明走上二樓樓梯時，竟在角落發現一條至少160公分長、還帶點濕潤光澤的巨大蛇皮。（圖／宜蘭囝仔活動企劃有限公司提供）

宜蘭囝仔活動企劃有限公司今（17日）早出現驚悚場面，負責人蘇宏明走上二樓樓梯時，竟在角落發現一條至少160公分長、還帶點濕潤光澤的巨大蛇皮，嚇得整個辦公室瞬間炸鍋。他事後把照片PO到網路，直喊「驚嚇指數破表！這麼大一條真的嚇壞大家！」

蘇宏明說，蛇皮完整又新鮮，觸感還帶著濕氣，顯示脫皮時間不久，同仁都不敢靠近，看起來真的像剛脫下來的。他也透露一個關鍵細節，蛇皮「頭部」的位置剛好貼著牆邊鐵皮的細縫，因此他推測蛇可能是沿縫隙鑽出去，「希望牠是真的離開了，不要還在我們辦公室裡面。」

廣告 廣告

他補充，週六大家還在辦公室走動，完全沒看到任何異狀，今早一上班才在轉角發現這條驚人蛇皮，「可能是昨晚或清晨偷偷進來、悄悄脫完皮就走。」

宜蘭囝仔活動企劃有限公司今（17日）早出現驚悚場面，負責人蘇宏明走上二樓樓梯時，竟在角落發現一條至少160公分長、還帶點濕潤光澤的巨大蛇皮。（圖／宜蘭囝仔活動企劃有限公司提供）

照片曝光後，大批網友湧入留言展開激烈討論，「八九不離十是南蛇，田邊最常見」、「剛脫皮的蛇通常不會跑太遠，你們自己小心」、「南蛇長度可以很驚人，這條算厲害」、「蛇皮要留下來，可以防老鼠」、「眼鏡蛇吧？我們家八月也遇到過」、「OMG 好可怕」，也有人打趣說「我只知道怎麼吃。」

由於公司位置緊鄰農田，蛇類本就容易出沒，但在辦公室內發現如此巨大、還濕潤的脫皮，員工們仍是首度遇上，一度有人走路不敢離牆太近，深怕巨蛇可能還縮在牆後方。蘇宏名苦笑說，「今天大家上班高度戒備，真的被嚇爆，只希望牠真的是順著鐵皮縫離開，而不是還躲在裡面。

目前公司已加強環境檢查，也考慮請專業人士協助搜查。野生動物專家提醒，蛇皮仍有濕度，通常意味蛇不會離開太久，建議農田附近的建物務必封好門縫與管線洞，以免「不速之客」再次悄悄拜訪。

宜蘭囝仔活動企劃有限公司今（17日）早出現驚悚場面，負責人蘇宏明走上二樓樓梯時，竟在角落發現一條至少160公分長、還帶點濕潤光澤的巨大蛇皮。（圖／宜蘭囝仔活動企劃有限公司提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台灣待轉區塞滿機車！日作家驚呼「像牆壁一樣」 網嘆：已擋住對向車道

政治與我無關！中國發旅遊警告難阻赴日潮 「機場擠滿旅客」打臉官方

八木勇征來台狂吃美食 驚喜清唱「從從容容遊刃有餘」