辦公族肩頸卡卡？中醫揭「顧好腸胃」才能徹底解決痠痛

現代人生活離不開3C產品，久坐辦公室盯著電腦螢幕、下班後低頭滑手機，導致「肩頸僵硬」、「腰痠背痛」幾乎成為全民通病，除了穴位按摩外，想要治好痠痛，可能得先從顧好腸胃開始。

現代人生活離不開3C產品，久坐辦公室盯著電腦螢幕、下班後低頭滑手機，導致「肩頸僵硬」。（圖／Photo AC）

曾擔任世界青年角力錦標賽中華隊隨隊醫師的花蓮慈濟醫院中醫部龔彥綸醫師表示，中醫講究「整體觀」，處理痠痛問題必須同時考量「結構因素」與「體質因素」。許多民眾痠痛時習慣貼藥布、做推拿，往往只能暫時緩解，幾天後又復發，原因在於忽略了人體是一整套精密連動的系統。

廣告 廣告

「筋膜就像是一件包覆全身的緊身潛水衣。」龔彥綸以生動比喻解釋結構性痠痛。當身體某部位的筋膜因姿勢不良而緊繃、沾黏時，就像潛水衣被拉扯變形，這股張力會透過筋膜線傳導，連帶影響遠端肌肉運作，造成牽一髮而動全身的疼痛連鎖反應，此時可透過鬆解橫向和縱向筋膜，有效舒緩痠痛。

為了讓民眾在家也能輕鬆自救，龔彥綸公開人體上多個「解鎖」穴位。針對上班族最常見的頭頸僵硬，他建議按壓頭部後方的「天柱穴」、「風池穴」以及耳後的「完骨穴」，疏通頭部氣血；若是肩膀與上背部痠痛，則可鎖定肩膀最高處的「肩井穴」與肩胛骨中央的「天宗穴」。

為了讓民眾在家也能輕鬆自救，龔彥綸公開人體上多個「解鎖」穴位。（示意圖／Pixabay）

龔醫師提醒，許多患有五十肩（肩周炎）的民眾，在天宗穴周圍常能摸到明顯的筋結，透過適度按壓鬆解，能通絡活血、止痛。此外，針對過度使用滑鼠、手機造成的「電腦手」，按壓手肘外側的「手三里穴」、手掌側邊的「後谿穴」及肘部的「少海穴」，都是緩解手臂緊繃的良方。

「風寒濕三氣雜至，合而為痹也。」龔彥綸引用中醫經典《素問·痹論》說明痠痛問題。他表示，除了結構性因素外，痠痛也與體質有關，根據中醫理論，體內累積的風、寒、濕氣，是造成關節疼痛（痹症）的主因，而這些內在環境的失衡，常常和腸胃功能不佳相關。

龔彥綸醫師強調，面對慢性痠痛，在尋求專業中醫師進行針傷科治療之外，更要審視飲食習慣。（圖／花蓮慈濟醫院）

「這與現代醫學發現的『腸腦軸』與『腸關節軸』概念不謀而合。」龔彥綸解釋，腸道是人體的第二個大腦，當腸道菌叢失衡，不僅影響情緒，更會誘發全身性的發炎反應。這些發炎物質隨血液循環流動，可能導致關節炎或加重肌肉痠痛。「不通則痛，不榮則痛」，腸胃不好，氣血生成不足，筋骨得不到滋養，自然容易痠痛，這正好解釋了腸道與痠痛的神祕連結。

除了平常可透過「搭肩、梳頭、稍息」等簡易伸展動作，自我檢測並放鬆肩關節，龔彥綸強調，面對慢性痠痛，在尋求專業中醫師進行針傷科治療之外，更要審視飲食習慣，少吃生冷、寒涼食物，養好腸胃，氣血充足，才能真正達到「筋骨流利」、遠離痠痛的健康人生。

延伸閱讀

影/國5上演道具賽「2車互砸水球」！網：有本事扔副駕

孫協志、夏宇童證實將補辦婚宴！選在明年情人節 經紀人發聲

長輩過世急把存款領出 律師：可能觸犯偽造文書或侵占罪