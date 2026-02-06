辦公桌上的 AI 革命 ASUS ExpertCenter P700 Mini Tower (PM700MK) 實測

如果你是 30 到 50 歲的職場中堅份子，無論你是負責公司採購的決策者、自行創業的老闆，或者是居家辦公的自由接案者，相信這兩年你一定感受到了強烈的 AI 焦慮。新聞媒體天天都在談論生成式 AI、Copilot 輔助，但回到現實的工作場景，看著桌上那台跑個 Excel 樞紐分析都要轉圈圈的老舊桌機，甚至連視訊會議開個虛擬背景都會卡頓，不僅讓人懷疑「AI 時代什麼時候能真的走進真實生活裡？」

事實上，AI 時代不僅來了，而且已經從雲端走進了「裝置端」，也就是你的電腦裡；對於講求效率的商務人士來說，如何用合理的預算，換購一台既能處理現在的繁重工作，又能應對未來 3 到 5 年 AI 應用需求的電腦，是近期最熱門的話題。

今今天要為大家開箱評測的主角，正是華碩商用電腦系列的全新里程碑：ASUS ExpertCenter P700 Mini Tower (PM700MK)，不只是華碩首款商用直立式桌上型 Copilot+ PC，最大的亮點在於搭載了 AMD 最新的 Ryzen™ AI 7 350處理器，能將 AI 運算帶入日常辦公流程，接下來就跟著我們一起測試看看它的實際表現如何吧！

外觀與設計：務實的專業風格

商用電腦的外觀，往往給人呆板、厚重的刻板印象，但第一眼看到 ASUS ExpertCenter P700 Mini Tower (PM700MK) 時，發現華碩在設計語彙上做了一些調整，整體依然維持了 ExpertCenter 系列一貫的沈穩全黑風格，但在細節上展現了現代辦公室所需的精緻感。

PM700MK 採用了 15.9 升的機身設計，尺寸約為 15.5 x 29.6 x 34.7 公分，對於一般消費者來說，這個數字可能沒什麼概念，讓我們換個說法，傳統的大型直立式主機通常超過 25 升，放在桌上像個龐然大物，放在桌下又容易積灰塵，而且不容易插拔裝置；而近年流行的 mini PC 雖然只有便當盒大小，但往往犧牲了升級空間，幾年後硬碟滿了或想加裝顯卡時就束手無策。

PM700MK 的 15.9 升機身恰好處於這兩者之間的平衡點，它足夠精巧，放在辦公桌上不會佔據太多空間，甚至可以輕鬆融入居家辦公的書房環境而不顯突兀，同時它又保留了標準桌機該有的內部空間，這對於重視長遠使用的商務客群來說至關重要。

機殼正面的柵欄式線條設計，不僅是為了視覺上的層次感，更具備了引導氣流進氣的功能。

前面板配置兩個 USB 3.2 Gen 1 Type-A 和一個 USB 3.2 Gen 1 Type-C，特別是現在 Type-C 介面普及，這樣的設計可以直接讓現在主流的手機、外接 SSD 高速連接，不用另外搭配轉接頭，而且對於筆者來說，彎下腰去主機背面找插孔好麻煩，將這些常用的連接埠直接配置到前面板上十分貼心。

除此之外，它預留了智慧卡讀卡機與 SD 讀卡機的擴充選項，如果是會計人員、需要頻繁使用智慧卡進行內部資料存取的工作者，或是需要快速讀取相機記憶卡的攝影師，整合在機身上的讀卡機可以大幅減少桌面上外接讀卡機的雜亂線材。

機身背面的 I/O 埠也配置得頗為完整，包含 HDMI 2.1、DisplayPort 1.4，以及傳統的 RJ-45 網路孔和多組 USB，可以輕鬆架設雙螢幕甚至三螢幕的工作環境，一邊看報表、一邊開視訊會議、一邊查資料，生產力直接加倍。

甚至還有提供光碟機功能，在讀取舊檔案時超方便。

免工具拆卸：維護不再求人

對於沒有專職 IT 部門的中小企業或個人工作室來說，電腦升級往往是一件麻煩事，PM700MK 採用免工具拆卸設計，只要徒手轉開側板的手轉螺絲，就能輕鬆打開機殼。

內部的佈局非常俐落乾淨，沒有雜亂的飛線，可以很直觀地看到記憶體插槽與硬碟安裝位，最高支援 64GB DDR5 記憶體 (2 x SO-DIMM Slot)，以及 2TB HDD + 1TB SSD 的雙儲存配置 (1 x 3.5吋HDD 最高 2 TB 7200rpm ,支援HDD免工具拆卸 ; 1 x M.2 SSD, 最高 1 TB PCIe® 4.0 SSD)，兼顧大容量和存儲速度，未來如果覺得電腦變慢了，自己買條記憶體插上去就能滿血復活，完全不需要拿著螺絲起子滿頭大汗。

效能實測：AMD Ryzen™ AI 7

PM700MK 是華碩首款直立式商用 Copilot+ PC，處理器採用 AMD Ryzen™ AI 7 350 處理器，這是 AMD 針對 AI 應用設計的新一代處理器，具備 8 核心 16 執行緒，最高時脈達 5.0 GHz。

過去的電腦主要靠 CPU 算邏輯，靠 GPU 算畫面，但在 AI 時代多了很多神經網路運算的需求，例如視訊會議時把雜亂的背景模糊掉、即時把英文語音轉成中文字幕、或是讓 AI 幫你生成一張簡報配圖，如果這些工作都丟給 CPU 做，電腦就會變慢、發熱，如果丟給 GPU 做，雖然快但很耗電。

AMD Ryzen™ AI 7 350 處理器最大的特色是內建 NPU（神經處理單元），運算能力達到 50 TOPS 每秒 50 兆次的運算能力，簡單來說，當你使用視訊會議的背景模糊、即時翻譯或 AI 圖片生成等功能時，這些運算會由 NPU 專門處理，不會佔用 CPU 或 GPU 的資源，因此整體系統反應會更快，也更省電。

這次開箱的這台 PM700MK 最高可選配 NVIDIA GeForce RTX 5060 獨立顯示卡，整機的 CPU、NPU 加上 GPU，根據 Procyon AI 電腦視覺效能評測結果，PM700MK 的 AI 運算速度比同級 AI 桌機快了 4.8 倍，這個數據在同價位商用桌機中確實相當亮眼。

在模擬日常辦公情境的 PCMark 10 測試中，得到 8,963 分的成績。

Cinebench R23 測試 CPU 單核分數為 1,996，多核分數為 16,544。

Cinebench 2024 測試 CPU 單核分數為 115，多核分數為 856。

3DMark 測試 Time Spy 項目為 12,769，Night Raid 為 57,748 分，表現出色。

高效能往往伴隨著散熱挑戰，但 PM700MK 在這方面做了特別設計，華碩在散熱模組中加入了 8 毫米銅質導熱管，搭配機身後方 9 公分風扇，將散熱接觸面積擴大至 1,218 平方公分。這種設計讓冷空氣從前方進入，熱氣快速從後方排出，就算在高效能模式下依然能安靜運作，對於需要專注工作的環境，例如設計工作室、會計部門來說，這點相當加分。

PM700MK 被定位為 Copilot+ PC，不只是硬體符合標準，同時也整合了實用的 AI 軟體功能，在遠距與混合辦公已成常態的今天，線上會議品質變得很重要，華碩獨家的 ASUS AI ExpertMeet 提供不少實用功能，比方說 AI 會議記錄與摘要能即時將會議音訊轉換為文字，甚至能識別不同講者，並在會後自動生成摘要。

筆者個人很常用到的則是 AI 即時翻譯，當國外客戶說英文時，螢幕下方可以直接跑出中文字幕，雖然目前市面上也有類似軟體，但 PM700MK 的優勢在於透過本機 NPU 運算，延遲極低，幾乎是話音剛落字幕就出現，讓溝通更加流暢。

由於上述所有的 AI 功能，都是在 PM700MK 的本機 NPU 上運算的，資料不需要上傳雲端，對於重視商業機密的中小企業或法律、金融從業人員來說，就不需要擔心會議內容被第三方伺服器側錄或外洩。此外，AI ExpertMeet 還提供了螢幕浮水印功能，在分享螢幕時自動壓上浮水印，即使機密資料被外流，也能判定此資訊非截圖者所有，降低惡意外流資訊者的意圖。

除了會議相關的 AI 應用之外，比較特別的是，由於搭載 AMD 處理器，也可以更有效率運行專為 AMD Ryzen™ AI 架構設計的 Lemonade Server，這是一個專為本地端運行大型語言模型 LLM 設計的服務架構，能將 PM700MK 瞬間變身為私有的 AI 運算中心。

Lemonade Server 的核心亮點在於其混合硬體加速技術，在運行 AI 模型時，它能聰明地分配任務，利用 AMD Ryzen™ AI 處理器中的 NPU 負責預填充階段（Pre-fill phase），並由 iGPU 負責 Token 生成，藉此讓 AI 推理更高效，還能大幅降低電力消耗。

透過圖形化介面，Lemonade Server 幾分鐘內即可完成安裝，餵資料後就可以立即運行具備思考能力的推理模型，用來拆解複雜的數學方程式或生成程式碼，加上採用標準的 OpenAI API 格式，不用編寫複雜代碼，就能輕鬆將本地 LLM 整合到 Open Web UI、Microsoft AI Dev Gallery 或 Continue 等現有應用程式中。

等於企業可以在完全斷網的環境下，安全地在本地端運行強大的 AI 助理，既享受了 AI 的便利，又徹底杜絕了資料外洩的風險。

買的不只是電腦，更是「信賴」

最後我們要談談品牌與耐用度，對於商用採購來說，這往往比規格更重要。

華碩商用電腦在台灣市場的表現是有目共睹的，根據 IDC 等市調機構數據，從 2009 年至 2024 年，華碩商用桌機已累計 15 次奪得年度市佔第一；若加上商用筆電，更是擁有 18 次 的冠軍紀錄。而且 2025 年不意外的話，也會是市佔第一！

這代表了什麼？代表多數的台灣企業、政府機關、學校都選擇華碩，選擇市佔率高的品牌，意味著後勤維修體系最完善、零件備料最充足，當你的電腦過了三年保固後需要維修，不怕找不到料件，這對於希望電腦能戰個 5 年、8 年的中小企業主來說，是最務實的保障。

PM700MK 通過了 MIL-STD 810H 美國軍規測試，包含溫度衝擊、機身衝擊、震動、高/低溫承受度、濕度、凍融極高海拔等嚴苛環境的考驗，辦公室搬家或打掃時不小心踢到主機不用怕故障，就算放在通風較差的倉庫或濕度較高的環境，依然能穩定運作。

此外，主機板採用全固態電容，大幅延長了使用壽命，在電費日益高漲的今天，PM700MK 採用高效率電源供應器，並取得 EPEAT Silver 與 ENERGY STAR 9.0 認證，長期累積下來，省下的電費也是一筆可觀的數字，同時也為企業 ESG 形象加分。

針對企業用戶，PM700MK 支援 ASUS Control Center (選購)，讓公司的網管人員可以遠端監控電腦狀態、進行軟體更新或故障排除，配合 ASUS ExpertGuardian 安全機制與 BIOS 自我修復功能，即便遭遇病毒攻擊或更新失敗，也能快速還原，確保業務不中斷，打造了從實體到系統的雙重防線。

系統核心內建獨立 TPM 2.0 晶片 與符合 NIST 標準的 BIOS，確保開機底層不被惡意軟體入侵，搭配企業級的 USB 讀寫控管功能，有效防止員工誤插帶毒隨身碟或機密資料被複製攜出，資安禁得起考驗。

後記

整體來說，ASUS ExpertCenter P700 Mini Tower (PM700MK)確實展現了作為新世代 AI 商用桌機的實力，硬體規格方面透過 AMD Ryzen™ AI 處理器與 NPU 的運算能力，軟體則結合 AI ExpertMeet 和 Copilot 等功能，解決了商務會議與多工處理的問題。

更關鍵的是，對於有進階需求的企業，它保留了選購專業獨立顯示卡的彈性，這意味著它不只是一台文書機，而是一台能執行裝置端 AI 模型訓練與微調的小型工作站，企業可以在內部環境中訓練私有數據，無需擔心資料外洩，同時省下昂貴的雲端算力成本，為未來的數位轉型預留了強大的擴充空間。

加上華碩在台灣市場的領導地位、軍規級耐用度以及完善的商用解決方案，讓它成為創業者、中小企業主或追求高效能的專業工作者在升級設備時值得考慮的選項。

如果你正在尋找一台安靜可靠、擴充性良好，又能應付 AI 時代需求的桌上型電腦，ASUS ExpertCenter P700 Mini Tower (PM700MK)是個值得評估的選擇。

