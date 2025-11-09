辦六四晚會涉犯顛覆國家 民團籲港府撤銷鄒幸彤控罪

香港前支聯會主席李卓人及副主席鄒幸彤遭港府收押已超過1500天，包括台灣人權促進會及國際特赦組織等多個團體，9日在台北市西門鬧區舉行聲援記者會，除發言及呼口號外並以行動劇要求當局釋放二人。圖中發言為李明哲。(記者叢昌瑾攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前香港支聯會正、副主席李卓人與鄒幸彤，2021年被控「煽動顛覆國家政權」，遭關押已逾1500天。在台港人及台灣民團今日在西門町舉辦聲援活動，並提出兩大訴求，呼籲香港政府立即釋放兩人，及撤銷兩人的所有控罪，並立刻廢止港版國安法。

香港邊城青年秘書長馮紹天表示，李卓人與鄒幸彤兩人2021年9月9日被控「煽動顛覆國家政權」後遭逮捕、還押。被捕後4年間，兩人多次申請保釋但遭拒絕，至今還押超過1500天。

馮紹天指出，原訂今年11月11日開始的審訊，再度延期至2026年1月22日。香港政府不合理的還押期限與一再延遲的審訊，已嚴重侵犯基本人權與法治精神。我們要求香港政府立即釋放李卓人與鄒幸彤，並撤銷兩人的所有控罪。和平紀念六四與倡議民主不應構成犯罪，港版國安法應立即廢止。

台灣人權促進會秘書長余宜家批評，中國不應該限制人民的和平集會，應該保障人民和平集會的權益，極權政府無權決定人民的生活應該怎樣，港府現在害怕人民走出來爭取自身權益，而公民可以獨立思辨是中國政府最害怕的。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎提及，在此要呼籲立即釋放李卓人與鄒幸彤，以及撤銷對兩人的所有控訴，更要撤銷港版國安法、香港基本法第23條，撤銷所有違反國際人權法律的惡法，也要呼籲台灣政府正視中國長臂管轄、跨境鎮壓的問題。

台灣人權工作者李明哲痛批，2021年香港支聯會因為舉辦紀念六四晚會，李卓人與鄒幸彤是和平方式辦集會，卻被指控「煽動顛覆國家政權」，此罪最重可判無期徒刑。過去30年來支聯會每年都舉辦紀念活動，卻變成煽動他人顛覆國家政權，這只是證明中華人民共和國這樣的政權，不應該出現在現代文明社會。

