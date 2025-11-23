辦反中共講座被恐嚇「放彈」 10便衣警藏人群

民進黨立委沈伯洋近期被中共通緝，學者批評中共「跨國鎮壓」、「長臂管轄」行為越來越誇張，並舉辦了一場反中共跨境鎮壓座談會，邀請曾被迫害的台灣人權工作者李明哲參與。 座談會籌備期間，主辦方收到來自境外帳號的恐嚇訊息，內容包括「敢辦座談就去扔汽油彈、砍人」，並有炸彈威脅信件寄至警政署長信箱，導致主辦方緊急更改活動地點。

反中共講座（圖／TVBS資料畫面）

因應恐嚇事件，警方在座談會新會場附近的西門町部署了身穿防彈衣的警力進行巡邏，並在座談會內部署了十名便衣員警，以防止任何威脅或危險的發生。 北市刑事警察大隊已介入調查此次恐嚇事件，確認恐嚇信的發送源頭為境外帳號，但詳細的IP位置仍在調查中。

李明哲（圖／TVBS資料畫面）

在座談會中，有來自大陸的民眾質疑演講者為何將COVID-19稱為「武漢肺炎」，和明居正教授直球對決。

