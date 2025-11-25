辦國際論壇借鑒堰塞湖災害 劉世芳：建言助精進法制

即時中心／高睿鴻報導民眾黨主席黃國昌近期捲入涉貪醜聞，日前先遭媒體爆料，涉嫌收受「臺雅集團」已故老董沈裕雄之子沈淳浤的200萬；隨後，馬上利用質詢法務部長鄭銘謙的機會，為沈裕雄曾遭詐財一事「出氣」。沒想到，除了黃國昌遭控利用「凱思國際」收錢辦事、涉嫌貪汙，週刊今（25）天再爆，沈裕雄特助鄭淳駿聲稱，臺雅高層之前竟找了3名立委、砸200萬要求檢調「辦他」；與週刊先前描述黃涉嫌收錢的情節，明顯高度相符。對此，知名律師黃帝穎評論道，黃國昌之前就深陷「養狗仔」風波，但外界不斷質疑，如此長時間、系統性養狗仔，勢必所費不貲，但黃始終迴避養狗仔的錢從哪來；後來，更未否認狗仔公司凱思收臺雅200萬一事。如今，沈裕雄特助鄭淳駿出面踢爆，聽聞臺雅高層找上3名立委、砸200萬，要求檢調「辦他」；黃帝穎直指，倘若屬實，將上升立委集體貪瀆案。黃帝穎續指，黃國昌於6月18日為臺雅案在國會質詢法務部長鄭銘謙，擺明個案質詢、且態度猖狂，還當場自爆「早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙？我只是沒有公開講」。如今竟還被爆，黃國昌狗仔公司凱思，涉嫌收受臺雅集團200萬元涉貪。律師黃帝穎。（圖／民視新聞）對此，黃帝穎分析說，「黃國昌不只是徐永明翻版，更接近廖國棟」。他指出，回顧SOGO立委集體貪瀆案，涉案立委全被依據貪污治罪條例「不違背職務收賄罪」判刑；前立委徐永明更是沒拿到錢、僅憑期約200萬捐入時代力量政黨專戶，就被法院判刑7年4月。黃帝穎接著提到，時任國民黨立委廖國棟，透過白手套公司收賄，錢有收到；行賄者要求發言、發函及提案等行使立委職權，結果廖國棟最終遭法院判刑8年6月。參照廖的案例，黃帝穎認為，黃國昌為臺雅老董個案質詢法務部、黃國昌的狗仔公司凱思，若也入帳臺雅集團200萬，黃國昌就不只是徐永明翻版，更接近廖國棟。「刑度從徐永明沒收到錢的7年4月，上升到有收錢的廖國棟8年6月徒刑」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了 更多民視新聞報導捍衛小橘書政策！劉世芳喊批評者患「公主王子病」 卓揆回應了黃子佼私藏性影像案免關了！二審獲緩刑4年 稱與被害人全和解議員憂「社福預算增加」影響財政 陳其邁掛保證：市府衡量可負擔

民視影音 ・ 4 小時前