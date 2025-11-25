辦國際論壇借鑒堰塞湖災害 劉世芳：建言助精進法制
（中央社記者高華謙台北25日電）內政部今天舉辦「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」，內政部長劉世芳說，論壇以花蓮堰塞湖災害為例，聚焦災害預防機制等5大主題，政府會將論壇建言作為修正政策、精進法制重要依據。
內政部今天舉辦「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」，邀集前內政部長李鴻源、台大土木工程系教授游景雲，以及日本、韓國、美國等國際專家，與國內中央與地方政府代表、學術機構與民間團體，共同針對極端氣候的災害挑戰，研商台灣防災治理的精進方向，期望在跨域交流中提出具體政策建議。
劉世芳致詞表示，極端氣候造成台灣災害呈現複合化、快速化、高度不確定性的特徵，不再是單一部門能獨力應對，唯有透過持續檢視、改善與精進，才能將脆弱環境轉化為韌性體系。
劉世芳說，在近期堰塞湖事件中，台灣展現「官民協力、學研支援、中央地方同心」的關鍵力量，例如台大團隊提供模型研析與情勢判斷、成大團隊進行即時水位監測，以及慈濟基金會等民間團體深入災區陪伴災民，這些具體合作案例，正是台灣韌性力量縮影。
劉世芳指出，這次論壇正是以今年馬太鞍溪與立霧溪堰塞湖災害為案例，聚焦5大主題，包括極端氣候下災害風險評估與分析；災害預防、應變機制及管制措施；民力整合、志工與防救災協作中心；民力整合、替代役轉型，以及災害防救法與體制的改革等。
劉世芳說，這不僅是當前防救災治理挑戰，也是內政部要精進的方向與任務。這次論壇不僅是分享經驗，更希望與會專家經驗提出具體可行的制度改革方向，政府將以務實態度面對風險，會將論壇建言作為修正政策、精進法制重要依據。（編輯：張均懋）1141125
