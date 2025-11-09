辦外交可以這麼野蠻？中國駐大阪總領事貼文嗆「要砍高市早苗的頭」

中國駐大阪總領事薛劍威脅要殺害日本內閣總理大臣高市早苗 圖：翻攝自日本福島縣議員渡辺康平的Ｘ

[Newtalk新聞] 中國駐大阪總領事薛劍稍早被發現曾在其X（原推特）帳號上對於日本內閣總理大臣高市早苗在「台灣有事」時可能出動自衛隊的報導，寫下極為違反外交禮儀甚至基本為人處世之道的評論：「我們別無選擇，只能毫不猶豫地砍掉那個骯髒腦袋。做好覺悟了嗎？」

日本《產經新聞》報導，中國駐大阪總領事薛劍引用了《朝日新聞數位新聞社》題為〈高市光一首相稱台灣緊急狀態可能「演變為生存威脅」；若被承認，或將動用武力〉的貼文，寫下對於駐在國最高行政首長的死亡威脅。

《產經新聞》致電大阪總領事館核實事實和意圖，但未能聯繫到薛劍。截至今（9）日晚間日本時間7時30分（台灣時間18:30，薛劍的言論尚未得到證實。

薛劍9日再次更新帳號，發文說：「『台灣緊急狀態就是日本緊急狀態』這種想法，是某些愚蠢的日本政客試圖選擇的一條致命道路。」他指出：「這是極其魯莽的舉動，背棄了戰敗國應盡的義務，完全忘記了《聯合國憲章》中關於前敵國的條款。」

他補充說：「我希望日本能夠恢復一點理智和守法精神，永遠不要再遭受戰敗後那種國家毀滅的慘敗。」

