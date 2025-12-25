辦婚禮還是辦超渡？劉冠廷《雙囍》慘遭親戚夾殺 網淚喊：這是紀錄片吧

資深港星「三師兄」田啟文首度來台拍片，飾演劉冠廷迷信的岳父，傳統的港式喜劇風格與台灣演員擦出火花。（水花電影提供）

曾以《孤味》創下億萬票房的導演許承傑推出家庭賀歲力作《雙囍》。今（25日）釋出正式預告與海報，由金馬男星劉冠廷與香港影后余香凝攜手飾演新人。海報看似喜氣洋洋，預告卻揭露了當代年輕人最恐懼的「婚禮修羅場」。

男主角劉冠廷在片中飾演新郎「高庭生」，在一生一次的大喜之日，面對多年來誓不相見的男方父親高盛宏（庹宗華 飾）與母親白雁心（楊貴媚 飾）爭相主持兒子的終生大事，不願得罪父母的高庭生只好聯合岳父老吳（田啟文 飾）、婚顧小芮（9m88 飾）、伴郎大蔡（蔡凡熙 飾），崩潰面對兩場婚禮同時舉辦的荒謬殘局。

憑許承傑執導的《孤味》在金馬封后的陳淑芳，此次二話不說客串演出劉冠廷的奶奶，力挺許承傑。（水花電影提供）

預告開頭，他焦慮到躲進廁所狂背行程，卻被婚顧9m88與伴郎蔡凡熙硬生生拖出，應對離婚父母庹宗華與楊貴媚的親友夾殺。劉冠廷疲憊地感嘆：「沒有一場婚禮是屬於我們的。」這份「婚禮 PTSD」引發大批網友共鳴，紛紛留言：「太真實了！簡直是我的婚禮紀錄片。」

許多年輕觀眾不知道楊貴媚本身是歌手出身，她在片中雖然感冒仍大開金口，演唱高難度金曲。（水花電影提供）

金馬影后楊貴媚在片中飾演控制欲極強的母親，她透露角色強勢的外表下，其實藏著對長子的愧疚，想藉由婚禮彌補遺憾。當年歌手出身的她，更在片中大展歌喉，即便拍攝時深陷嚴重感冒與咳嗽困擾，仍靠藥物撐過高難度高音戲，展現專業演技。

此外，資深港星「三師兄」田啟文首度來台拍片，飾演迷信的岳父，為戲增添不少荒唐笑料。第一次以演員身份來台灣拍攝電影的田啟文，坦言開拍前有不少顧慮：「剛開始接觸時也擔心自己的中文不夠好，但許承傑導演給了我非常大的信心，說反正這個角色是香港人，我就當一個香港人來演繹，就不存在我的中文不好、溝通上的困難等等。」田啟文表示，雖然電影中是演出一個很迷信的爸爸，但在現實生活中並沒有特別迷信，「我會尊重拍電影的影視風俗文化、比如說：開機拜神、每天不管去到哪開工，都會燒香，這樣全劇組才會心安理得精精神神的開工， 讓整個拍攝都是順順利利。」

《雙囍》集結許多實力派演員，包括楊麗音、庹宗華、于子育等人。（水花電影提供）

而《孤味》影后陳淑芳也義氣客串奶奶一角，履行「只要一場戲也演」的演員諾言。本片卡司驚人，包含陳以文、楊麗音、于子育等人，日本女星吉岡里帆更從日本跨海來台特別演出。該片將於明年 2 月 17 日（大年初一）上映。

