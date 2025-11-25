辦媒體助民眾黨選舉？館長要10億內幕曝光 小粉紅：你沒這個價

政治中心／程正邦報導

微博傳館長昨天在直播中承認要10億，說要回台搞媒體下架民進黨。(圖/新台派上線)

五度訪中談「統一」：控台「逢中必反」致損失10億

「館長」陳之漢近來頻繁前往中國，並在公開場合表達對兩岸關係的看法，引發台灣社會高度關注。日前陳之漢在北京接受當地媒體訪問時，坦言台灣社會充斥著一股「逢中必反」的風氣，而他站出來發聲卻因此受到台灣企業打壓，導致他原本一年近10億元的產值付諸流水。質問「台灣人到底在反個屁」，並公開表示兩岸關係「勢必走向統一」。

18日館長再度前往澳門，返台後隨即在直播中表示，有一位中國投資者主動與他洽談合作事宜，願意協助他的健身房事業進軍中國市場。館長聲稱，該合作夥伴大讚他是「民族英雄」，不願看到他在台灣被欺負，願意出錢讓他的健身房在中國拓展，以示支持。陳之漢在直播中做出拭淚的動作，強調對方承諾所有展店資金由對方負責，賺錢他可以先拿去用，令他聽了相當感動。

館長跟中國網友表示，10億資金是要辦媒體幫民眾黨助選。(圖/新台派上線)

驚爆10億中資去向：返台搞媒體助選民眾黨

不料，隨後微博卻傳出，陳之漢是向中國開口要求10億元，雖然館長昨天在直播中澄清，他計畫將資金帶回台灣搞媒體，助選民眾黨、下架民眾黨，但中國網友質疑，認為館長「牆頭草」不值這個價，「十億公司他管不來」，令館長氣炸開直播痛罵小粉紅。

王義川指出，館長承認接受境外敵對勢力資金搞選舉下架民進黨，國安法可以直接辦了。(圖/新台派上線)

三立政論節目《新台派上線》主持人李正皓，館長在直播中罕見地對中國網友解釋這10億元的去向。桃園市議員于北辰和門進黨立委王義川則驚呼，館長此舉根本是「自證己罪」，將原本只是網路傳言的內容親口證實。

王義川嚴正指出，若陳之漢接受境外敵對勢力的資助，且資金目的指向2026年地方選舉和2028年總統大選，意圖「幹掉民進黨」，這將直接觸犯《反滲透法》的規範，情節非同小可。于北辰也震驚表示，陳之漢連拿境外資金回台做媒體、助選都是公開承認，「我真的不知道該怎麼辦了」。

于北辰笑說，館長認為他挺中共賠了10億，所以開口要10億，讓中國網友覺得他根本是來騙錢。(圖/新台派上線)

兩岸網友齊翻車：小粉紅嘲諷「你沒這個價」

更具戲劇性的是，陳之漢的言論不僅在台灣引發法律爭議，也遭到中國網友的嘲諷。李正皓引述微博貼文，指出許多中國網友質疑館長要求10億元的「水平」，甚至拿中國已上市、擁有數千員工的公司來對比，結論是「連中國人也知道館長沒能力管理這麼大的公司」，懷疑他根本是「認知作戰」或來騙錢。

于北辰分析，中國網友並不笨，看穿了館長「不是來賺錢，而是來要錢」的動機，更諷刺他「你這個貨色到中國來，100萬人民幣就夠了，你還敢要10億？你在做夢嗎？」尤其許多小粉紅認為館長是牆頭草，不具備能持續為「統一」理念奮鬥的價值。兩岸網友的夾擊，最終導致館長氣炸，在直播中怒罵小粉紅，讓這場「中資合作」風波成了政治、商業和網路輿論場上的三方鬧劇。

中國網友覺得館長的能力無法管理10億的公司，而且認為他是牆頭草「沒這個價」。(圖/新台派上線)

