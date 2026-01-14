辦學績效卓著 崑山科大加碼發放教師年終獎金最高3個月





為獎勵對產學績效卓越或對校務發展有具體貢獻的教師，崑山科技大學董事會加碼發放年終獎金。李天祥校長表示，公立大學年終獎金每位老師1.5個月，該校比照發放外，更依個人貢獻績效發放年終獎金，分別有2個月、2.5個月及最高3個月。感謝董事會的支持，激勵教師們百尺竿頭更進一步，持續追求卓越，為校及個人爭光。

李天祥校長表示，該校辦學實力與深厚的產學連結頗受各界肯定，碩博士研究所甄試報名率突破100%，大學部註冊率近2年提升8.44%，展現超強的招生競爭力。為留住優秀師資及鼓勵教學與研究精進，3年來提升教職員福利超過11%，教師學術研究費調幅達11%至22%，展現對專業人才的高度尊重與支持。

根據智慧財產局統計資料，崑山科大於114年第3季以26件發明專利申請名列全國大學第二、科技大學第一。114年度共取得專利60件，並於2025台灣創新技術博覽會奪下6金2銀6銅，榮登全國大專院校獎牌王。在研究與產學量能方面，近年來每年有10多位教師入榜史丹佛大學的全球前2%頂尖科學家榜單。近3年技術移轉金額都突破1000萬元。

李天祥校長表示，辦學績優的學校學生能獲得更多學習支持與發展機會，107年起教育部推動高教深耕計畫，該校獲得近14.5億元補助，全數用於設備更新、跨域課程、創新教學平台與國際接軌。此外，每年投入超過1億元作為學生各項獎助學金與專業競賽補助，更針對優秀新生提供最高100萬元獎學金與免費住宿等優惠。

李天祥校長指出，在董事會的支持下，產學績效卓越或對校務發展有具體貢獻的教師、入榜史丹佛大學全球前2%頂尖科學家的資深教授，都能獲得加碼的年終獎金。辦學績效是來自長期投入與踏實耕耘。該校不只是撐過少子化，而且會持續成長，被更多人看見。未來將持續深化產學合作，推動跨域創新與國際交流。

