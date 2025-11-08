辦峰會拉攏中亞五國 川普盼擴大美國稀土供應

美國總統川普6日於白宮舉行中亞五國峰會，邀請哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克及土庫曼總統出席，這是中亞五國領袖首次齊聚白宮，美方希望透過拉攏中亞五國，擴大美國的稀土供應，並抗衡中俄在當地的影響力。此外，川普也宣布，哈薩克將正式加入《亞伯拉罕協議》。

目標2年找到新稀土來源！ 與中亞五國加強合作

10月底的川習會後，美方喊出，要在2年內找到新的稀土來源。美國總統川普6日於白宮接見哈薩克、土庫曼、吉爾吉斯、烏茲別克及塔吉克總統，希望與礦產豐富的中亞國家加強經貿合作。

會中，川普表示，「我們議程上的重點事項之一是關鍵礦產，最近這幾週我的政府加強了美國經濟安全，跟全球盟友達成協議，以拓展我們關鍵礦產的供應鏈，我們跟中國國家主席習近平關係良好，且有很好的會面。」

塔吉克總統拉赫蒙指出，「美國公司對『銻』及塔吉克擁有豐富礦藏的多種稀土礦物特別感興趣，塔吉克在中亞國家中擁有非常豐富且潛力無窮的資源和關鍵礦產。」

向「中俄後花園」插旗！ 哈薩克加入亞伯拉罕協議

這次的峰會是在美國與中亞合作的C5+1框架下舉行，也是中亞五國領袖首度在美國白宮齊聚。

烏茲別克總統米爾濟約耶夫表示，「敬愛的川普先生，我們高度重視您為重啟C5+1所做出的個人貢獻。事實上，在此之前，沒有任何一位美國總統像您這樣對待中亞。」哈薩克總統托卡耶夫也表示，「您是上天派來的偉大領袖與政治家。」

中亞緊鄰中國與俄國，堪稱中俄後花園，美方希望拉攏中亞國家，以抵抗中俄在當地的影響力。川普也表示，未來將有更多國家加入「亞伯拉罕協議」，哈薩克已同意簽署，哈薩克與以色列於1992年建交。

美國／綜合報導 責任編輯／網路中心

