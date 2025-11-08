辦峰會拉攏中亞五國 川普盼擴大美國稀土供應
美國總統川普6日於白宮舉行中亞五國峰會，邀請哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克及土庫曼總統出席，這是中亞五國領袖首次齊聚白宮，美方希望透過拉攏中亞五國，擴大美國的稀土供應，並抗衡中俄在當地的影響力。此外，川普也宣布，哈薩克將正式加入《亞伯拉罕協議》。
目標2年找到新稀土來源！ 與中亞五國加強合作
10月底的川習會後，美方喊出，要在2年內找到新的稀土來源。美國總統川普6日於白宮接見哈薩克、土庫曼、吉爾吉斯、烏茲別克及塔吉克總統，希望與礦產豐富的中亞國家加強經貿合作。
會中，川普表示，「我們議程上的重點事項之一是關鍵礦產，最近這幾週我的政府加強了美國經濟安全，跟全球盟友達成協議，以拓展我們關鍵礦產的供應鏈，我們跟中國國家主席習近平關係良好，且有很好的會面。」
塔吉克總統拉赫蒙指出，「美國公司對『銻』及塔吉克擁有豐富礦藏的多種稀土礦物特別感興趣，塔吉克在中亞國家中擁有非常豐富且潛力無窮的資源和關鍵礦產。」
向「中俄後花園」插旗！ 哈薩克加入亞伯拉罕協議
這次的峰會是在美國與中亞合作的C5+1框架下舉行，也是中亞五國領袖首度在美國白宮齊聚。
烏茲別克總統米爾濟約耶夫表示，「敬愛的川普先生，我們高度重視您為重啟C5+1所做出的個人貢獻。事實上，在此之前，沒有任何一位美國總統像您這樣對待中亞。」哈薩克總統托卡耶夫也表示，「您是上天派來的偉大領袖與政治家。」
中亞緊鄰中國與俄國，堪稱中俄後花園，美方希望拉攏中亞國家，以抵抗中俄在當地的影響力。川普也表示，未來將有更多國家加入「亞伯拉罕協議」，哈薩克已同意簽署，哈薩克與以色列於1992年建交。
美國／綜合報導 責任編輯／網路中心
更多台視新聞網報導
美清潔工搞錯地址！誤闖民宅慘被擊斃 男抱妻崩潰：為何不先報警
川普白宮記者會「度估」全被拍！ 加州州長酸：瞌睡教父
受美聯邦政府關門影響 福衛八號「齊柏林衛星」升空延期
其他人也在看
10月證交稅可望連3紅 全年總稅收達標有難度
財政部11日將公布10月稅收情況，其中台股近期交易量回溫，證交稅年增率可望連三紅；至於總稅收的部分，因受美國對等關稅的衝擊，前9月全國賦稅收入年減2.5％，全年總稅收達成年度預算目標恐面臨挑戰。中時財經即時 ・ 14 小時前
小琉球租微型二輪車突起火！ 遊客超傻眼
小琉球有遊客，騎著租來的微型電動二輪車，到小琉球白燈塔參觀時，電動二輪車不明原因起火燃燒，整台車最後燒到只剩骨架，還好無人受傷，車行老闆也認賠。 #小琉球#微型二輪車#白燈塔東森新聞影音 ・ 10 小時前
「補充保費」後！ 石崇良首同台總統坦「壓力大」
衛福部長石崇良未與政院溝通，拋出補充保費改革喊停後，今(8日)總統賴清德首度與他同台，總統致詞宣布明年健保總額將破兆元，不過石崇良也表示，有專業的醫師總統壓力很大，強調健保必須持續改革。TVBS新聞網 ・ 1 天前
中油：10日起汽油降2角 95無鉛汽油每公升28.6元
（中央社記者蘇思云台北9日電）台灣中油今天宣布，自10日凌晨0時起，汽油每公升價格調降新台幣0.2元，柴油價格不調整；調整後，國內發油量最大的95無鉛汽油每公升價格為28.6元。中央社 ・ 9 小時前
趙少康大罷免亮票遭北檢起訴 羅智強批：司法追殺
中廣前董事長趙少康今年7月26日在罷免案投票時，涉嫌兩次主動亮票給媒體拍攝，台北地檢署11月6日依《選罷法》起訴趙少康，檢方並請求法院從重量刑。對此，國民黨立委羅智強特別為趙少康加油打氣，更直指民進黨司法追殺。中天新聞網 ・ 10 小時前
長知識了！牠的眼睛會「搬家」 比目魚分左派、右派
比目魚是台灣常見的魚種，它們的雙眼都在同一側，但國家海洋研究院強調，那不是天生「長歪」，而是長大「眼睛搬家」後才有的特徵，更有「左派」、「右派」的差異。國海院指出，比目魚是硬骨魚，但與大多兩側構造相似的魚類不同，比目魚的眼睛都在身體上側，游泳時以側躺，讓身體的一側貼著沙地前進；平常也常把身體埋在沙裡自由時報 ・ 9 小時前
徐國勇路跑鳴槍（2） (圖)
民進黨秘書長徐國勇（中）9日上午出席「第10屆電器盃節能公益路跑-鳴槍開跑」，並接受媒體時事訪問。中央社 ・ 11 小時前
郭國文、賴惠員力挺 林俊憲成立安南後援會拋3願景推地方建設
民進黨將於10日啟動台南初選登記，各組候選人正積極預熱造勢、爭取支持。林俊憲在立委郭國文、賴惠員、林宜瑾力挺下，昨成立安南區後援會。林俊憲指出，安南區人口逾20萬，是孕育下一代台南人的重要行政區。要讓青年能放心打拚，首先必須照顧好家中長輩與婦幼。因此，他規劃...CTWANT ・ 11 小時前
經食道心臟超音波 提高急救效率
記者湯朝村∕嘉義報導 嘉義大林慈濟醫院急診部自2023年底起導入「經食…中華日報 ・ 15 小時前
疑吵架起殺意 台中6旬男持刀行兇 友「臟器外露」險喪命
台中大里區61歲李姓男子疑似酒後與56歲賴姓朋友起爭執，竟持水果刀行兇！賴男左腹部被刺傷至臟器外露，所幸送醫後已脫離生命危險。李嫌在聽聞有人報警後立即騎機車逃逸，警方火速展開搜索，於15分鐘內將其逮捕歸案。霧峰分局內新派出所長高俊傑表示，全案依殺人未遂、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。目擊民眾形容，「傷者當時幾乎要昏倒，刀子插在身上，流了不少血！」TVBS新聞網 ・ 22 小時前
川普晤中亞5國領袖 深化關鍵礦物合作
記者賴韋廷／綜合報導 美國總統川普6日在白宮舉行會議，會晤烏茲別克、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼等5國領袖；討論深化關鍵礦物領域合作事宜，在尋求降低美國對青年日報 ・ 1 天前
共伴效應先到 北市「暴風圈侵襲率53％」放不放颱風假？市府這麼說
中度颱風鳳凰持續增強，同時速度也不斷加快，目前以每小時35公里速度持續朝菲律賓呂宋島前進，並在登陸後北轉直撲台灣，由於路徑不斷西修，登陸地點也不斷北移，恐將從中部登陸，對北部影響大增，暴風圈侵襲北市機率也提升至53%，屆時北市是否有機會放颱風假，市府也做出回應。中時新聞網 ・ 23 小時前
潭子火車站前宛如東協廣場移工聚集 商店街雜亂挨批台鐵要改善了
台中市潭子火車站前站商場委外經營，目前約有20餘家攤商，幾乎都是越南或泰國等麵食小吃，因潭子有加工區（潭子科技產業園區），假日吸引許多外籍移工到場，宛如第二個東協廣場，不過，因商場店舖各自為政，現場顯得十分雜亂，引發民怨。立委楊瓊瓔日前邀集台鐵等會勘，台鐵表示，原業者管理失當、屢遭投訴，已確定不續約自由時報 ・ 8 小時前
鄭麗文追思白恐政治受難者
記者康子仁∕台北報導 國民黨主席鄭麗文八日出席「五０年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，…中華日報 ・ 1 天前
颱風鳳凰逼近 北市10餘處邊坡噴漿掛網應變
（中央社記者楊淑閔台北9日電）氣象署最快明天下半天發布颱風鳳凰海警，北市副市長李四川表示，工務局針對部分山坡滑落地區趕工，明天將全部噴漿完成。大地工程處統計，共10餘處進行噴漿掛網等防災應變。中央社 ・ 8 小時前
彌陀虱目魚節「藍綠委搶海線票」！ 台下互動熱「綠委4缺1」
高雄市 / 綜合報導 高雄彌陀虱目魚節今天登場，有意角逐高雄市長大位的藍綠立委，也都到場，來海線搶票，台下互動備受關注，但被發現綠委4缺1，林岱樺表示，因為行程來不及才沒有參加，而場邊也有諧音梗小插曲，彌陀區主場立委邱志偉，笑說要和三位有意參選的立委，保持一樣距離，來表達中立立場，馬上被邱議瑩笑說，這裡是彌陀，不是中立(中壢)。立委們一肩扛起擔擔子，兩邊裝滿虱目魚，滿載而歸的樣子看起來好開心，有意角逐高雄市長的藍綠立委許智傑、邱議瑩、柯志恩、賴瑞隆，參加彌陀虱目魚節活動，排排站一個接一個進場，拿起虱目魚對鏡頭合影，台下互動也受到關注。藍綠立委四人台下坐一排有說有笑，場邊還有諧音梗小插曲，立法委員(民)賴瑞隆說：「欸，你要喊凍蒜(當選)喔，趁許智傑不在。」立法委員(民)邱志偉說：「這是我的主場，要跟三位保持同等距離，表示我中立。」立法委員(民)邱議瑩說：「這裡是彌陀，不是中立(中壢)。」立委邱志偉笑說要和三位保持一樣距離，表達中立立場，立法委員(民)賴瑞隆說：「我們一樣照著我們既有的步調，穩健前進，像今天來到虱目魚文化節，也希望我們持續努力，讓我們高雄更進步更好。」立法委員(民)邱議瑩說：「不管誰出線，我們都希望大家還是能夠團結在一起，共同為高雄努力。」立法委員(民)許智傑說：「我比較屬於最大公約數，所以我會繼續努力。」立法委員(國)柯志恩說：「誰出線，我想我們都是君子之爭，我們用最大競爭力，大家來看看，如何幫高雄做到最好。」藍綠有意爭取高雄市長一職的立委都來海線搶票，但看不見民進黨立委林岱樺，近期他被發現高雄活動有綠委4缺1情況。1日衛武營萬聖節，林岱樺在岡山造勢沒去，這次虱目魚節又沒現身，難道有原因，林岱樺陣營表示本來要出席，但行程來不及才沒到場，不是故意不到。民進黨高雄市長初選越來越近，各參選人一舉一動和互動，都被緊盯著看。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭 謝寒冰：綠營故意模糊焦點
國民黨主席鄭麗文出席「50年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」（秋祭），她表示，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關。媒體人謝寒冰表示，吳石並不是白色恐怖受害者，鄭麗文出席白色恐怖追思會，有什麼不對？吳石跟白色恐怖根本沒有關係，所以這是綠營故意在模糊焦點。中時新聞網 ・ 22 小時前
飆車害命！美國佛州「車輛高速撞同志酒吧」 至少4死13傷
即時中心／林耿郁報導美國佛羅里達州坦帕市（Tampa）9日凌晨發生重大車禍。一名涉嫌街頭飆車的22歲駕駛，在警方追捕下高速狂飆，最後車輛失控，撞上市區一間同志酒吧的戶外座位區，造成至少4人死亡、13人受傷，其中2人傷勢危急。民視 ・ 13 小時前
備戰雙11及普發萬元檔期 手機品牌祭出降價策略催買氣
雙 11 購物節即將登場，各大手機品牌提前展開促銷攻勢。傑昇通信公布 2025 年 10 月手機降價排行榜顯示，蘋果、三星等主要品牌紛紛祭出降價策略，其中 iPhone 17 Pro Max 的 2TB 版本單月降價 2010 元，三星 Gala鉅亨網 ・ 13 小時前
藍穩定白搶進 綠恐陷三張分票
新北市議員第六選區（中和區）共6席，選民結構藍大於綠，國民黨4位現任議員爭取黨內提名應無懸念，民進黨將再上演上屆「三張」搶票戲碼；然而民眾黨已在中和布局日久，來勢洶洶，從民國113年立委選舉來看，白營得票數足以當選2席議員。綠營人士透露，依目前大環境，若黨內仍提3席，加上白營瓜分游離票，最後結果恐不樂觀。中時新聞網 ・ 17 小時前