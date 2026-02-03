辦年貨不能亂買 營養師專業指導

過年前夕，不少長輩開始準備年節採買，但對獨居長者來說，怎麼買得安心、吃得健康，其實並不容易。這回慈濟志工結合台北市社區營養推廣團隊的營養師，帶著松山區的獨居長輩實際走進賣場，從看標示、選食材開始，把營養觀念直接落實在採買過程中，也希望讓長輩在年節期間，不只吃得飽，更能吃得對、吃得安心。

「這款它上面寫說，有添加糖、鹽跟葵花油，那這種的話，我們就盡量不要去挑選。」

賣場內琳瑯滿目的商品，營養師一邊解說、一邊帶著長輩慢慢看標示、認識食材。

「通常我都會看它的產地、日期。」

過年前夕，慈濟志工與社區營養推廣團隊走進超市，陪伴12位來自松山區的獨居長輩實地採買，從貨架上學習怎麼選對食物、吃得均衡，也讓年節準備，多了一份安心與照顧。

獨居長者 王阿姨：「今天課程可以讓我們了解到，我們每天應該攝取的是哪一種雜糧，然後它正確的份量是多少。」

獨居長者 尹阿姨：「你以前都是匆匆忙忙來，那你現在就可以仔細看，他教過你我們就可以仔細地去觀察，這個到底是什麼樣子的。」

實際走進賣場、對照商品標示，長輩們不只學會怎麼看，也更清楚自己每天該吃什麼、怎麼選，讓原本憑習慣採買的過程，多了一份健康判斷。

慈濟志工 楊林錦貴：「我們松山區的獨居老人的戶數，算是很多，有200多戶，那因為老人社會來臨，老人會越來越多，老人家他們喜歡吃自己愛吃的， 他不會去管有沒有營養，他愛吃什麼他就吃什麼，吃飽就好，就會有一連串的問題跑出來。」

讓長輩從吃開始著手，結合社區營養資源，帶著獨居長輩實際走進賣場，認識六大類食物與健康選擇，讓均衡飲食不只停留在觀念，而是能在日常採買中也能真正做到。

台北市社區營養推廣團隊營養師 陳怡萱：「希望主要是以，他們能夠以均衡飲食為主，那我們就是會介紹六大類的食物，所以我們就會希望他們可以，照我們今天課程的建議去做調整，讓他們能夠吃得更健康一點，可以減少我們的零食、加工品，用更健康的飲食去做替代。」

透過實際走一趟賣場，長輩們已經能自行分辨食物種類，未來獨立採買時，也能把今天學到的健康觀念真正派上用場。

