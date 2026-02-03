辦年貨當心！蝦皮、momo食品出包 驗出重金屬、農藥、腸桿菌

台北市衛生局今公布「115年網購年節食品抽驗結果」，有7件品質不符規定，2件標示不符規定。其中「蔣府宴」的「詩仙紹酒雞」檢出腸桿菌科超標，「萬萬兩」水餃標示不符規定；另外，momo購物網、蝦皮購物販售的產品都檢出品質或標示不符規定。

蔣府宴1件冷凍調理食品詩仙紹酒雞被衛生局檢出腸桿菌科超過衛生標準。（圖／北市衛生局提供）

衛生局指出，此次共計查驗30件產品，包含冷凍冷藏調理食品10件、糖果9件、菇類9件、竹笙1件及花生及其製品1件，依品項擇定檢驗項目包括檢驗微生物、防腐劑、漂白劑、著色劑、重金屬、農藥殘留量及黃麴毒素等項目。

廣告 廣告

根據《中時新聞網》報導，衛生局食藥科長林冠蓁表示，蝦皮購物所販賣的高雄市德順辰記香菇行「茶樹菇」，檢出殘留農藥殺菌劑芬普尼、殺蟲劑賽洛寧；momo購物網所販賣的基隆市台瑞格公司「茶樹菇」，檢出殘留農藥殺蟲劑可尼丁；蝦皮購物所販賣的屏東縣金海相商行「巴西蘑菇」，檢出殘留農藥殺菌劑撲滅寧；蝦皮購物所販賣的高雄市爾邦德公司「猴頭菇」，檢出殘留農藥生長調節劑克美素，已分別移請高雄市、基隆市、屏東縣衛生局依法處6萬元至2億元罰鍰，並函請購物平台下架。

林冠蓁說，momo購物網由北市士林區邱姓負責人所販賣的「鹿茸菇」，檢出殘留農藥殺菌劑撲滅寧，本案目前尚在行政調查中，依法可處3萬元至300萬元罰鍰；蝦皮購物所販賣的新北市五全食品行「巴西蘑菇」，檢出重金屬鎘及殘留農藥殺菌劑貝芬替，移請新北市衛生局依法處6萬元至2億元罰鍰，屆期不改正者，可處分業者新臺幣3萬元至300萬元罰鍰，2件皆函請購物平台下架。

momo購物網1件鹿茸菇被衛生局檢出殘留農藥不符農藥殘留容許量標準。（圖／北市衛生局提供）

她指出，桃園市小人國的餐廳蔣府宴冷凍調理食品「詩仙紹酒雞」，檢出腸桿菌科，移請桃園市衛生局，屆期不改正者，依法可處3萬元至300萬元罰鍰； 新北市買多多公司販賣的「高麗菜韭黃豬肉餃子」，包裝未標示「製造廠商或國內負責廠商地址」，移請新北市衛生局，依法處3萬元至300萬元罰鍰；momo購物網所販賣的台中市台蓬萊寶島食品公司 「金元寶軟糖」，檢出食品添加物著色劑，但產品外包裝成分未對其標示，移請台中市食品藥物安全處，依法處3萬元至300萬元罰鍰，標示有不實、誇張或易生誤解情形者，可處4萬元至400萬元罰鍰，並函請購物平台下架。

衛生局表示，依《食安法》規定，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，依法處分責任業者6萬元至2億元以下罰鍰；重金屬不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」者、微生物不符「食品微生物衛生標準」者，依法應予沒入銷毀及限期改正，屆期不改正者，處3萬元至300萬元罰鍰；標示有不實、誇張或易生誤解情形者，可處4萬元至400萬元罰鍰；標示不全者，處3萬元至300萬元罰鍰。

衛生局呼籲，民眾於網路選購食品時應提高警覺，留意商品來源、配送溫度與食品標示，優先選擇完整包裝產品，並留意產品上是否有完整明確的中文標示，以掌握完整的產品訊息；購買後亦應依標示建議保存，冷凍食品避免反覆解凍再冷凍，烹煮食物時應充分加熱，即食產品則應儘速食用完畢；業者也應落實自主管理，確保產品標示與品質符合食品安全規定。



延伸閱讀

陸記者臥底精神病院揭驚人黑幕 找未患病者「免費住院」騙保

WBC/今開會討論30人名單 楊清瓏：結果不會公布

來不及過年！黑龍江養老院惡火釀5死 曾佔用疏散通道挨罰