辦年貨的採買 為阿花阿嬤找回被遺忘的年味

在陪伴購物的過程中，志工貼心地與阿嬤說明物品的使用方式

年節將至，超市裡人聲鼎沸，但對阿花阿嬤來說，每一步都充滿期待。對大多數人而言，出門採買只是每日的日常，卻在阿嬤眼裡，成了一件值得期待的事

每一件挑選的物品，都承載著她的喜好與心意。

隨著父母相繼離世，70歲的阿花阿嬤獨自住在十坪的小租屋裡，日子靠打零工維持。但幾年前，一場腦部腫瘤讓她的生活逐漸陷入困境，就在這時，弘道的服務如一場及時雨，社工和志工一路陪伴阿嬤就醫，耐心解釋手術的風險，協助連結各項資源，還幫她申請低收入補助。這些支持讓阿嬤能安心接受治療，也順利完成術後復健，慢慢重拾生活的穩定與信心。

到超市辦年貨，讓阿花阿嬤可以享受購物的樂趣

幾年後，阿嬤的日子漸漸有了喘息的空間。年節將至，我們陪伴阿嬤出門採買年貨，走進超市後，阿嬤小心地挑選每一樣生活用品──麵包、水果、洗衣精……這些親自挑選的小小選擇，讓她感覺自己仍掌握生活的節奏，而不是單純依賴別人的幫助。阿嬤笑著說，比起附近的小商店，這裡的商品更多元，她覺得自己仍與外面的世界緊緊相連。

結束採買後，阿嬤坐在店門口，與其他長輩聊聊家常、分享生活點滴，神情輕鬆而滿足。每位長輩挑選的物品，或許不是我們熟悉的年貨，但卻是最貼近他們生活、最實用的必需品。這些平凡的選擇，悄悄構築出他們自己的年味，也讓簡單的日子，溫暖而有滋味。

年貨時光，讓長輩重拾自主，感受社交連結的美好。

歲末年終，家家戶戶忙著準備年貨，但對許多獨老來說，因經濟拮据、身體不便，甚至心理因素，都讓他們無法輕鬆走出家門，更別說親自挑選年貨了。但對許多長輩來說，出門採買年貨不只是物品，更是生活的連結與社交的機會，是一種被看見、被尊重的方式。

弘道老人福利基金會的調查發現，長者外出的主要動力不只是就醫，還包括到附近市場採買、運動散步、鄰里社交以及社區休閒活動，而能否走出家門，最關鍵的因素就是「有人陪伴」。因此，每年11月期間，推出「寒冬助老 刻不容緩」關懷計畫，不僅提供全年服務，還特別安排陪伴長輩辦年貨、送年菜、圍爐餐和走春活動，讓長輩走出家門，感受節慶的溫暖與社會的關懷。

在陪購物的過程中，長輩可以親手挑選真正需要的物品，感受「自己挑選」的喜悅。對行動不便或居住偏遠的長輩，年貨百寶車則能將物資直接送到家門口，搭配節慶裝飾與志工扮演財神、福神，讓長輩驚喜又開心，體驗久違的熱鬧氣氛，透過物資、陪伴與互動，讓每份愛心真正「送進心坎裡」，陪長輩迎接有盼望的新年。

