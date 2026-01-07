辦年貨預算有限？ 超商推10道菜1400元有找

超商推出小家庭的版本，道數變少變精緻，價格也從飯店的外帶年菜降到四千多元。（圖／東森新聞）





去年度的消費者物價指數出爐，年增1.66%，是這5年來新低，但接下來要辦年貨了，民眾能鬆口氣嗎？超商推出小家庭的版本，道數變少變精緻，價格也從飯店的外帶年菜降到4000多元，有的還推出「熱炒版」年菜，10道一套1400元有找，降低入手門檻。

熱滾滾豬腳芋頭，一整甕的佛跳牆、宮保雞丁、鳳梨糖醋魚，一小盤一小盤迷你版年菜，一套10道菜看起來比較像是熱炒集合，但1400元有找。

超商發言人許宜茹：「如果你是2到3人的家庭的話，其實會發現他們不希望有剩菜，年菜就希望當天可以吃得完，其實在一個比較精緻的份量，他們會比較便利。」

廣告 廣告

民眾：「就會比較喜歡一套的套組方式，他都幫我準備好，我也不用自己去想菜色，（預算）可能會落在6000元以內。」

民眾：「全部加起來3000元到5000元，對我來說是比較能負擔的。」

看準年輕化，小資族群的年菜可不只這一間超商。有雞湯、有肉，還有佛跳牆，要吃團圓宴不一定到飯店，在家裡也能享受到飯店等級的年菜。

6道菜不到5000元，還是找來五星級飯店大廚指導，比起飯店，本身的外帶年菜一套買下來價格少一半，但比比食材道數和精緻度，有些許差異。

超商公共事務部部長李至和：「這些商品價格上面，比飯店或比米其林星級餐廳年菜還來得更容易入手。」

如果還是習慣上菜市場，買年菜辦年貨的話，物價還在漲嗎？去年全年CPI出爐，年增1.66%，是這5年最低，也是近4年來首度跌破2%，還是連3年漲幅縮小，由於去年春節是1月，基期較高，今年1月CPI有機會低於1%。

主計總處專員曹志弘：「外食費漲幅要明顯擴大比較不容易，但是要低於3%，可能還要再觀察一段時間。」每年都要過年，只希望年菜要享受，荷包可不能瘦。

更多東森新聞報導

主廚匠心煨製精品佛跳牆 霸氣搶攻團圓商機

年夜飯救星！吳秉承大廚「8菜2湯」神組合搶先試吃！

年菜開賣預備備！松葉蟹禮盒PK米其林台菜套組

