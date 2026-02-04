辦年貨「5大原則」避免踩入食安陷阱 高虹安：標示不清、過白過艷都不要買

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導

農曆春節即將到來，有不少民眾都上街辦年貨，新竹市長高虹安到量販店視察並提醒民眾，採買應掌握「五不原則」，標示不清不買、過白過豔不買、有異味不買、來源不明不買、包裝破損不買，才能守護食品安全。

新竹市長高虹安到量販店視察並提醒民眾，採買應掌握「五不原則」，標示不清不買、過白過豔不買、有異味不買、來源不明不買、包裝破損不買，才能守護食品安全。（圖／市府提供）

衛生局進一步說明，標示不清不買：散裝食物要標示品名、原產地。業者也應根據食藥署規定，不論是在超市、賣場、南北貨商家，除了糖果、餅乾外，還有香菇、干貝、魷魚乾、肉品等散裝食品，都須用卡片、標籤或告示牌，清楚寫出的「品名」跟「原產地」向顧客自我介紹。

廣告 廣告

衛生局提醒，過白過豔不買：目測如果顏色過於鮮艷或太白都有可能是異常狀況；有異味不買：許多人在購買散裝食品時，先試吃品嘗，嘗味之餘，更重要的是掌握先看、後聞的原則，入口前先聞一聞是否有霉味、異味或是香氣太濃郁，請避免購買。

衛生局表示，來源不明不買：購物型態轉變，許多人從網站購買年貨，提醒民眾網路購買年貨應選擇信譽良好的商家，避免購買來源不明的產品；包裝破損也不買：確認包裝完整，無破損或受潮，並視家庭人數需求適量採買。

高虹安強調，衛生局日前即開始啟動「115年春節複合式稽查」，對竹市年菜餐廳及年節食品進行稽查，並輔導業者遵守食品安全相關法規，讓大家在春節團圓食得安心。此外，市府在114年有特別評選出的115家「餐飲衛生優良認證及營養食尚標竿店家」，過年期間無論是與家人新春團聚，還是與朋友走春聚餐，可以優先選擇通過評選、具有標章的優良餐廳。

衛生局長陳厚全說明，竹市「115年春節複合式稽查」共稽查食品業者18家；另同步前往7家食品販售業者，隨機抽驗市售年節食品，共計抽驗32件產品，其中1件「胡瓜」檢出農藥殘留不符規定，已移請原產地縣市所轄衛生局後續處辦，其餘產品皆符合相關標準。



更多FTNN新聞網報導

年關將近台中爆禽流感疫情 衛生局急喊不用恐慌：徹底加熱煮熟就能殺死病毒

北市抽驗蔬果驚見農藥超標！「格蘭芽、菠菜」等5件上榜

隨機砍人場景忘不掉！ 台北市衛生局急籲撥打「2專線」尋求情緒支持

