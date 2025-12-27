辦戶籍謄本得知被收養23年...母直球回應 故事惹哭眾人

網友辦理戶籍謄本才發現自己是被收養，23年來從不知情。示意圖／內政部戶政司官網

「因為辦戶籍謄本，才知道原來我是被領養的」一名網友表示，長大至今23歲，從來沒有懷疑過自己是不是親生的，因為總是被提醒吃飯、被念晚回家、被關心身體好不好，被照顧得太完整，「完整到我一直以為，這就是理所當然的家」；如今真相曝光，養父、養母也說出心裡話。

原PO在社群平台Threads分享，24日因為辦理戶籍謄本，才知道自己原來是被「收養」長大，他說這23年來被照顧得太完整了，完整到從來沒有懷疑過自己是不是親生的；而得知真相的那一刻「腦袋一片空白」，眼淚無法停止。

「我一直以為，這就是理所當然的家」原PO表示，回想這23年來，原來那些再平凡不過的日常、那些習以為常的瞬間，「都是他們一次又一次的選擇」，即使沒有血緣，卻沒有一天缺席，沒有義務，卻給了我全部；坦言自己不是因為「失去」而哭，而是突然明白「原來自己被這麼深、這麼用力地愛過」。

事後養母表示，「這天終究是會到來」，坦承「你的親生母親是國中未婚懷了你，所以有這個機緣讓我們有個兒子」，回憶23年前抱回原PO當天，「你一直哭」，直到養父回來一抱就停止哭泣，感嘆注定要來當一家人；養母表示，一直以來都把原PO當作親生寶貝，如今原PO已經知情，養母則尊重決定，若無法接受收養一事，「那麼我們就當緣分盡了」。

不過原PO認為，養父、養母一家人將用23年的時間，「把一個沒有血緣的孩子，養成一個覺得自己很幸運的人。」強調自己沒有不能接受收養事實，感性道「我很愛你們，我一直沒有懷疑過」，未來「也只會把你們當成我親生的父母」，感謝有這麼棒、這麼愛自己的父母照料成長；貼文一出，惹哭一票網友。



