辦桌二人組解散多年！成員一度窮到剩350元 辦公益演唱會扛500萬債務

記者鄭尹翔／台北報導

「辦桌二人組」解散後，成員阿傑選在6/15警察節推出新單曲致敬。（圖／蔘龍集團 提供）

曾以台語夯團「辦桌二人組」紅遍全台的阿傑（馮偉傑），近年雖然鮮少出現在螢光幕前，卻始終默默投入公益活動。日前他受訪時坦言，自己曾因長年舉辦公益演唱會而背負近500萬元債務，最困難的時候身上只剩下幾千元，甚至一度窮到只剩350元，但他從未後悔自己的選擇，堅持把公益這條路走下去。

「辦桌二人組」解散後，成員阿傑選在6/15警察節推出新單曲致敬。（圖／蔘龍集團 提供）

阿傑與宋俊明合唱全新單曲〈我挺你〉選在警察節推出。（圖／蔘龍集團 提供）

阿傑透露，自2016年開始舉辦公益演唱會以來，多數經費都由自己負擔，長年累積下來讓經濟壓力越來越沉重。他回憶最低潮時期表示：「那時候真的很辛苦，身上剩幾千塊已經很緊張，最後甚至只剩350元。」為了還債，他只能不斷接演出工作，從廟會、婚禮到各種商演都全力以赴，希望一步一步把債務還清。

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即便走過人生低谷，阿傑始終相信善的力量。他認為，正因為多年來持續投入公益，因此一路上總有許多貴人願意伸出援手。他感性表示：「我一直覺得，做好事不一定馬上有回報，但當你真的遇到困難的時候，總會有人願意幫助你。」也因為這樣的信念，讓他堅持至今從未放棄公益演唱會。

如今阿傑也迎來事業新篇章，與台南市商業總會理事長宋俊明跨界合作推出全新單曲〈我挺你〉。兩人合作十分投緣，甚至幽默自封為「吃桌二人組」。阿傑笑說，辦桌二人組解散後，自己在歌壇確實有些孤單，如今多了一位新搭檔感到非常開心；宋俊明則打趣表示：「既然辦桌沒了，那我們就改叫吃桌二人組吧！」讓現場笑聲不斷。

值得一提的是，新歌〈我挺你〉不僅獲選為全新「警界之歌」，更確定從6月15日起連續一個月成為民視經典台劇《飛龍在天》片尾曲。走過人生谷底後，阿傑依然保持樂觀態度，他也喊話希望透過自己的行動拋磚引玉，「希望有更多企業一起投入公益，幫助弱勢族群，我會一直做下去。」用歌聲與善念持續傳遞正能量。

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