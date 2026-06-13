「辦桌二人組」解散！成員負債500萬 窮到身上剩350元：跑廟會還債

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阿傑（左）與宋俊明在警察節推出合唱曲〈我挺你〉。蔘龍集團提供



「辦桌二人組」解散多年，阿傑（馮偉傑）近日迎來新搭檔、台南市商業總會理事長宋俊明推出新歌〈我挺你〉，阿傑從2016年至今自掏腰包舉辦公益演唱會，甚至因此欠了近500萬元債務，但他不後悔，他透露最艱難的時候身上只剩 350 元，後來是靠勤跑廟會、婚禮場演出，才慢慢將債務還清。

阿傑與宋俊明意外合拍，宋俊明開玩笑說既然「辦桌」解散了，2人不如改叫「吃桌二人組」，而〈我挺你〉不僅獲選為最新「警界之歌」，更將於6月15日起登上民視《飛龍在天》片尾曲。

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即便經歷低谷，阿傑仍堅信是因為不間斷做公益，才常有貴人相助，日前在好友牽線下，受到蔘龍集團邀請到馬來西亞演出，讓他感到非常窩心，「希望用我的演唱會拋磚引玉，讓更多企業一起幫助弱勢族群，我會一直做下去」。

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