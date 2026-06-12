「辦桌二人組」阿傑新歌「我挺你」 致敬人民保母

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記者周毓洵／臺北報導

曾以「辦桌二人組」走紅歌壇的阿傑（馮偉傑），與臺南市商業總會理事長宋俊明，兩人跨界攜手推出全新單曲「我挺你」，並正式宣布該曲將於6月15日警察節發表，同時獲選為最新「警界之歌」，更將自6月15日起連續1個月成為民視熱播臺劇《飛龍在天》片尾曲。

這次合作也讓阿傑笑稱，過去的「辦桌二人組」已正式告一段落，如今在歌壇重新出發，雖然感到一度孤單，但能與宋俊明攜手跨界合作，仍覺得十分榮幸。對於新組合名稱，宋俊明則幽默回應，既然「辦桌二人組」已不復存在，不如改名為「吃桌二人組」。

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新歌「我挺你」以正向、溫暖為創作核心，傳達對第一線員警的支持與鼓勵，阿傑也希望成為新一代警界代表歌曲，「過去警察聚會常傳唱「你是我的兄弟」，如今也期盼『我挺你』能延續並帶來新的精神象徵，為人民保母加油打氣。」除了音樂作品本身的推出時機別具意義，該曲更確定將從6月15日至7月15日，連續1個月登上民視當紅臺劇《飛龍在天》片尾曲，為戲劇注入全新音樂能量。

阿傑曾以「辦桌二人組」闖出知名度，此次新作展開個人音樂新篇章。（蔘龍集團提供）

阿傑（馮偉傑）攜手宋俊明（右）推出全新單曲「我挺你」，為人民保母加油打氣。（蔘龍集團提供）