辦桌文化迎新春 內門總鋪獅、動物學校夯

▲內門區公所結合回娘家的年節習俗、在地總舖師料理精神設計，首次亮相的大型氣偶裝置《總鋪獅》。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 打造農曆新年走春新亮點，高雄市內門區今年以最具代表性的「辦桌文化」與全新觀光亮點，邀請全國民眾走進山城。高雄市內門區農會將於2月18日（大年初二），於內門南海紫竹寺盛大舉辦「初二歡喜回娘家，駿馬奔騰呷辦桌」，活動結合回娘家的年節習俗、在地總舖師料理精神，以及首次亮相的大型氣偶裝置《總鋪獅》，並串聯新開幕的「野森動物學校」。

內門素有「總舖師故鄉」之稱，「初二回娘家、來內門呷辦桌」早已成為許多家庭的春節記憶。今年活動自上午12時10分開桌，料理精選內門在地農產與新鮮食材，由總舖師親自掌廚，推出魚翅雞湯、龍虎斑、八寶丸、腿庫、香酥鴨與帆立貝等經典菜色，讓民眾在熱鬧辦桌氛圍中，重溫家鄉的懷舊滋味，也透過味覺認識內門深厚的農產文化。

除了美食，今年活動最大亮點，莫過於首次亮相的大型氣偶裝置《總鋪獅》。總鋪獅以粉紅金彩為主色，融合宋江陣獅頭與總舖師意象，強調內門辦桌文化「把人聚在一起」的熱情與款待。氣偶設計結合蒸籠、陣頭與獅陣元素，白天吸睛、夜間發光，成為南海紫竹寺園區最具話題性的打卡新地標。

另外，配合新春活動，內門也迎來全新親子亮點「野森動物學校」正式開幕。園區以自然、生態與親子互動為主軸，提供寓教於樂的體驗空間，讓家庭旅客在享受辦桌文化與節慶熱鬧之餘，也能安排親子同遊、探索山城另一種慢活風景。

內門區公所指出，疫情後總舖師產業逐步轉型，從實體辦桌延伸至宅配年菜與網路行銷，不僅讓內門美食走向全國，也帶動在地農產品銷售與農民收益成長。「初二歡喜回娘家」活動正是文化傳承與產業發展的最佳示範，透過美食、藝術裝置與觀光體驗的整合，持續提升內門的全國能見度；今年春節，不妨安排一趟內門走春行程，跟著總鋪獅迎春、到紫竹寺呷辦桌、走訪野森動物學校，細細品味內門的人情味與山城魅力。

