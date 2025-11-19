辦桌驚見「1整桶冰淇淋」！內行人揭密1原因引議

生活中心／王靖慈報導

近日一名男網友在Threads貼出3張辦桌現場照，畫面一台推車上滿滿「桶裝冰淇淋」，文中表示這是南部辦桌的最後一道甜點，讓看的人覺得震撼。貼文截至目前已破「83萬次瀏覽」，但也引來網友兩派聲音，有網友甚至稱「沒有質感」，引發不小的熱議。

南部辦桌的流水席給人印象通常都是豪邁、吃很飽。（示意圖／民視新聞網）

工作人員推著滿滿一車的桶裝冰淇淋，看起來非常壯觀。（圖／翻攝自 Threads ＠z031314）15日，一名男網友在社群平台Threads上PO出3張照片，背景是辦桌場景。畫面中，一位服務人員正在推著推車，推車上滿滿是桶裝冰淇淋，這一幕讓網友相當興奮，並留言寫道：「南部辦桌的最後一道甜點，真的有這麼豪邁嗎？」隨後分享出來，引發了網友們的熱議。

有網友針對一人一桶冰淇淋留言解釋是「婚禮策略」。（圖／翻攝自 Threads ＠z031314）

貼文一出直至現在已破83萬次瀏覽，網友見到後出現兩派聲音，一部分網友驚訝表示：「一人一大桶嗎？」、「南部的冰淇淋都超過世界標準欸啦」、「超扯真的現在正拿著」、「北部人的確表示驚訝，三個人拿了三桶，從台南帶回台北」；另一部分網友則表示：「一人一桶已經太多人發文了，超級陽春文，有那種一人一盒的曠世奇派在Po」、「我遇過更厲害的，一桌一盤哈根達斯一盤10個左右，有好幾桌，結束要走的時候我巡了整場一圈還有一堆剩的沒人要我直接全部打包帶走」。

不過有網友認為一人一桶冰淇淋挺沒有質感的，針對「沒質感」的部分，其他網友則回應解釋：「其實這是一種婚禮策略，冰淇淋一人發一桶看起來不掉價，而且價格也不貴，重點是很多人拿到冰淇淋後怕放太久融化，會抓緊時間回家帶走，方便主人家善後。因為以前露天辦桌的時候，很多長輩會逗留跟親朋好友閒聊，直接趕人觀感也不好，就出了這個策略」。





原文出處：南部辦桌出現「桶裝冰淇淋」疊成山！嚇傻北部網友急問：每人1大桶嗎？

