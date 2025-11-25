社會中心／莊立誠 黃啟豪 台北報導

檢調偵辦轟動一時的"潤寅集團"詐貸案，意外查出前調查局台北市調處調查專員"郭詩晃"，疑似收受500萬元賄款，協助"吃案"。郭詩晃上周被判刑12年定讞。但他今天出面喊冤，指稱全案從頭到尾，查無金流、證詞反覆，痛批根本就是"曾參殺人"，喊話將透過律師，聲請非常上訴，為自己爭取最後機會。

前調查官郭詩晃表示，一個外國人，她願意站在台灣的法庭，要鼓起多大的勇氣，去證明說他們說謊。戴著一副黑框眼鏡，滿頭白髮，話說到激動處，還忍不住哽咽。說怎麼也沒想到，從事公職40多年，卻遭判收賄。前調查官郭詩晃還說，我自己也是肅貪跟犯保案件的承辦，法官是認為說，我是拿了錢才把這個案子結掉。

辦潤寅案涉收賄500萬判12年 前調查官喊冤將聲請非常上訴

前調查官涉潤寅案，將聲請非常上訴。（圖／民視新聞）

強調自己清清白白，眼前這名男子，是前調查局台北市調處，調查專員"郭詩晃"。2019年，調查轟動一時的"潤寅案"，被控收受500萬元賄款，協助"吃案"結案，判刑12年定讞。不過，郭詩晃認為，全案從頭到尾，查無金流，而且證人證詞反覆。週二下午，在律師的陪同下開記者會喊冤。本案律師莊秀銘表示，如果我今天是檢察官，我是法官，我一定會問，你(洪村騫)的500萬從哪裡來。根據判決，潤寅集團主嫌楊文虎、王音之夫婦倆，從2010年起，向12家銀行詐貸逾470億元，創下史上最高詐貸金額。夫婦各被判25年、27年定讞，檢調還查出妻子王音之，透過金主"洪村騫"送500萬元給負責偵辦的郭詩晃。洪村騫還指示開發部經理李世仁，將500萬元裝入水果箱，送到當事人家中。









不過，郭詩晃傳喚家中移工作證，說當天都沒看到有人送錢。而且，裝錢的容器，從"一卡皮箱"，變成"水果箱"，辯稱證詞明顯有出入，卻沒獲得法官採信。讓他痛批，"曾參殺人"莫過如此，將聲請非常上訴。非本案律師楊逸政表示，非常上訴是針對確定判決違背法令，由最高檢察署檢察總長依職權提出，有助於統一法令解釋，如果非常上訴成功，將可能發回更審。郭詩晃希望能替自己，爭取最後機會。不過，依照程序"非常上訴"必須由檢察總長，向最高法院聲請，除非存在重大瑕疵，否則機會相當渺茫。





