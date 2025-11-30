辦理戶籍注意！內政部宣布：「這兩項登記」12月起開放線上申請

即時中心／高睿鴻報導

內政部今（30）說明，從12月起將再度擴大戶政線上服務範圍。預計新增開放「冠配偶姓登記」、以及「經法院調解、和解成立、裁判確定之終止收養撤銷登記」2項戶籍登記。內政部指，民眾可使用自然人憑證、或行動自然人憑證，上網提出申辦（網址：https://www.ris.gov.tw/app/portal/885），免臨櫃就能完成登記，輕鬆省時免排隊。

內政部表示，自2015年起，已陸續開放新生兒與父、母設籍同戶之出生登記…等25項線上申辦服務。本次再新增2項線上申辦服務，開放「欲冠配偶姓」者、或「被收養者欲辦理終止收養撤銷」登記，可透過網路提出申請；完成申請後，系統會自動派案，至申請人戶籍所在地戶政事務所。戶所完成登記後，將以電子郵件通知申請人，民眾則可於方便的時間，至全國任一戶政事務所，辦理國民身分證及戶口名簿的換發作業。

內政部提醒，戶政線上服務能有效節省民眾臨櫃辦理時間、以及交通成本，也可避免未及時辦理登記，而逾期受罰，歡迎民眾多加利用線上申辦服務。

