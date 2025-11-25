辦理採購案疑圖利妻舅 連江縣府前秘書長張龍德涉貪凌晨移送北檢

在連江縣服務30多年，甫剛光榮退休的連江縣政府前秘書長張榮德，因為涉貪被廉政署移送台北地檢署偵辦。呂志明攝



從小立志當檢察官，卻因緣際會在連江縣服務30多年，今年7月間才光榮退休的縣江縣政府前秘書長張龍德，在任內辦理2件工程採購案時，疑似圖利自己的妻舅，甚至疑有收受不當賄賂，檢廉昨(11/25)日發動搜索約談，並在今(11/26)日凌晨將張龍德移送北檢複訊，只不過曾立志當檢察官的他，竟因涉貪被帶進地檢署。

今年7月15日張龍德光榮退休，當時連江縣長王忠銘誇贊他，「服務30多年來，歷任法制業務、消費者保護官、連江縣議會法制室主任，到成為縣府秘書長，從不誇耀自己奉獻，但始終是縣府最忠實中樞，總能站在最適切位置，理性分析、感性關懷，更是同仁最信賴的依靠。」

張龍德曾嚮往當1名檢察官，在接受考選部專訪時表示，「在國中的階段，法律即以一種神奇的魔力召喚著他於是考大學時便將法律系當成第一並且是「唯一」的志願，並且順利選擇東吳大學法律系夜間部就讀。

大學畢業後，他全心投入司法官考試，考了2次最終高分落榜，就在他扼腕未能進入公職之門時，1992年11月前金馬地區解除戰地政務，當時的縣長便將具有法律專才的他網羅返鄉，協助辦理戰地政務轉換為民主地方自治的法制建置工作，這麼一做就是30多年。

行遠國際規劃設計股份有限公司實際負責人鄧浩。呂志明攝

2020年，連江縣政府於辦理「變更連江縣南竿地區、北竿地區、莒光地區、東引地區、無人島礁等五都市計畫(含細部計畫)通盤檢討案」採購案，預算或預估採購金額為1985萬元，採最有利標，最後由行遠國際規劃設計股份有限公司得標。

行遠國際規劃設計股份有限公司登記負責人郭倩如。呂志明攝

2023年，連江縣政府辦理「連江縣環境景觀總顧問服務計畫」採購案，標案金額400萬元，同樣採最有利標，最後由行人工程顧問股份有限公司得標。

行人工程顧問股份有限公司負責人李宛諭。呂志明攝

檢廉查出，這2個標案，全都由當時連江縣政府秘書長張龍德的妻子蕭若芸的弟弟蕭松年開設的都市里人公司，分別向行遠、行人2家公司借牌投標並取得標案，其中2023年的標案，張龍德擔任評選委員召集人兼評委，明知妻子弟弟借牌投標，卻未考量利益衝突必須迴避，疑有圖利之嫌。

都市里人規劃設計有限公司負責人蕭松年。呂志明攝

另外在2020年的標案，當時廠商因為違反契約規定被連江縣政府工務處要求限期改善，並準備依規定進行裁罰時，張龍德在知悉開罰後，疑似踩煞車並拉高層級，指示裁罰必須由他決行，最後裁罰不了了之，而張的妻子帳戶突然有筆弟弟匯給她的40萬元款項，檢廉懷疑為不裁罰的對價。

連江縣政府前秘書長之妻蕭若芸，檢察官以被告身分訊問後諭知無保請回。呂志明攝

檢廉昨日發動搜索約談6名被告，其中行遠國際規劃設計股份有限公司實際負責鄧浩、登記負責人李宛諭，因涉犯《政府採購法》，各諭知10萬元交保，張龍德妻蕭若芸經檢察官複訊後認為尚有事證待釐清，暫先諭知無保請回。

至於張龍德、都市里人負責人蕭松年、行人公司負責人李宛諭等3人，則由檢察官漏夜偵訊中。檢廉同時以證人身分訊問都市里人、行人2家公司戴姓財會人員及行遠公司鄭姓財會人，2人訊後均請回。全案朝違反《政府採購法》，《貪污治罪條例》圖利、違背職務行收賄罪方向偵辦。

