辦理高低壓檢測及汰換水量計 台水一區處明起停水23小時

台灣自來水公司第一區管理處為辦理貢雙所年度高低壓檢測暨900mm超音波式水量計汰換停水作業，將自明（18）日上午9時起至19日上午8時止（計23小時）辦理水量計更換停水作業，屆時需要配合停止供水，影響戶數共3萬6000多戶，請用戶提早儲水備用。

這次停水區域包括基隆市中正區：中正里、中濱里、中砂里、中船里、信義里、入船里、八斗里、和憲里、平寮里、建國里、德義里、新富里、新豐里、正濱里、正砂里、正義里、正船里、海濱里、真砂里、砂子里、砂灣里、碧砂里、社寮里、義重里、長潭里。信義區：仁壽里、仁義里、孝岡里、孝德里、孝忠里、孝深里、孝賢里、東安里、東明里、義昭里。新北市瑞芳：鼻頭里、濂新里、濂洞里、南雅里、海濱里、瑞濱里、深澳里。以及貢寮區及雙溪區全區。影響用戶數約為基隆市中正區及信義區停水25816戶、降壓4568戶，新北市瑞芳區停水1925戶，新北市貢寮區、雙溪區停水4693戶。共計停水戶數基隆市25816戶，降壓4568戶；新北市停水戶數6618戶。

廣告 廣告

水公司一區處表示，本次停水貢寮區設置加水站兩處：分別是貢寮淨水場（貢寮區下雙溪街20號）及龍洞龍興廟（貢寮區龍洞街41號）。瑞芳區設置加水站2處：瑞濱里活動中心（新北巿瑞芳區建基一路4-2號）及深澳里活動中心（新北巿瑞芳區深澳路67-1號）；基隆市設置加水站2處：孝德里民會堂（東峰街154號）、孝忠里民會堂（深溪路8號）。其餘如觀海街、山海關社區及深溪路36巷102弄部分樓棟需水車機動支援送水將另外安排水車前往支援。

自來水一區處呼籲上述區域請用戶提早儲水備用，本次停水如工程順利完成將提前供水，本次停水期間因重大事故需緊急用水，聯絡單位：基隆地區：基隆服務所（02）2425-2103、2423-4195。瑞芳地區：瑞芳營運所（02）2497-2006、2497-2411。貢寮地區：貢寮雙溪營運所（02）2494-1820、2494-1800或1910台水客服專線，本次停水復水後因偏遠或偏高地區恢復時間較慢，可能延誤供水時間，敬請用戶原諒。

另停水期間用戶應注意事項：水壓降低期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源：（一）馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。（二）易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。（三）建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生。