辦理「良民證」業務涉A錢？ 新店分局2員警調職候查

〔記者陸運鋒、徐聖倫／新北報導〕新北市新店警分局負責辦理良民證(警察刑事紀錄證明)2名員警，涉利用職務之便未將民眾申辦費用上繳，警察局今年10月稽核相關業務時，發現民眾申請件數與開立收據金額不符，懷疑有人將錢暗槓，已報請檢方偵辦，而涉嫌A錢2名員警調往分局警備隊靜候調查。

據了解，民眾在求職或申請留學、移民、打工度假時，公司會提出準備良民證等相關文件，得以證明個人沒有刑事犯罪紀錄，民眾可透過網路或備妥證明文件，親赴到轄區分局防治組辦理申請，每份收取100元，申請第2份起每份加收20元。

廣告 廣告

新北市警察局督察室清查時，發現該分局原本每個月近千人申請良民證，突然有明顯下降情況，經比對後發現，承辦警員在辦理此業務時，未依規定開立收據，涉侵占民眾所繳交費用，但2名承辦員警否認A錢，表示均依規定開立收據，為釐清真相，將交由台北地檢署偵辦釐清。

對此，新店分局表示，新北市警察局在10月26日稽核本分局9月良民證申請案件，發現有4筆未及時開立收據，經清查發現有數筆良民證收據與現金無法吻合，初步認定疑涉有帳目不清之虞。

新店分局指出，遂於114年11月6日主動報請台北地檢署指揮偵辦，並將承辦2名外事員警改調至警備隊靜候調查，待偵審結果從嚴追究相關人員行政及考監責任，本分局針對員警違法違紀案件，均主動調查，依法嚴處，絕不寬貸，秉持「警紀警辦，毋枉毋縱」之立場，以維警譽。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「送老婦32元電鍋」涉貪起訴 兢兢業業34年清潔員一審宣判

砍斷天道盟「黑狗」雙腿腳筋 2男羈押禁見

柯文哲涉貪案聲請辯論、宣判全程直播 北院合議庭裁定宣判後5日內「公開播送」

林書逸轉戰富邦 喚回最好時光

