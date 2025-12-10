辦美簽需「公開社群」接受審查！他笑：舔中留美仔要大砍文囉

政治中心／黃韻璇報導

AIT宣布，自12月15日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」。（圖／資料照）

美國政府規定，外國公民若要進入美國一般而言必須先取得美國簽證。昨（10）日美國在臺協會（AIT）宣布，自12月15日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查。時事評論員周偉航就酸，「舔中留美仔要大砍文囉」。

美國國務院日前發布相關命令，所有高技能人才H-1B簽證申請者及其家屬H-4簽證都需要經過審查，現在審查範圍擴大至H-1B和H-4申請者。根據美國在台協會官網簽證說明，H1-B為非移民專業性職業工作人員，H-4則為H-1B簽證持有者的配偶或21歲以下孩子的非移民，配偶不得在美工作，21歲以下子女可上學；剩餘需要檢查的身分為F、M、J學生簽證。

12月15日起，申請「這5種簽證」要接受社群審查，圖為AIT美國在台協會。 （圖／資料照）

對此，時事評論員周偉航就在Threads發文提到，「赴美專業工作者、專業工作者眷屬、學術留學、技職留學、學術交流簽證，都要開社群帳號給美國人查囉」，直言「舔中留美仔要大砍文囉」。科技專家許美華則點出，整天疑美論、反美親中、反日親俄、崇拜極權仔、整天幫紅色資訊戰散布謠言的台灣人，以後可能會被美國拒絕入境。「AIT今天宣佈這件事，懂的人就懂」。

網友也紛紛留言認為，「仇美舔中的人，正走在刪網路足跡或是刪帳號的路上」、「FB是美國人的，誰天真以為刪文了就沒事」、「感覺這次一個餌，後台是他們家的，要怎麼查都可以，現在叫你公開就看你會不會刪，一旦發現你密集刪就直接抓到」、「美國不給玩兩面討好了」、「搞不好一堆疑美論的政治人物都要開始刪文」。

AIT提到的簽證代號是什麼意思？

「H1-B」為專業技術、特殊技術工作者，屬於非移民簽證。同時也是美國最主要的工作簽證類別。

「H-4」為上述H-1B的家屬，讓H-1B 簽證持有人的配偶及未滿21歲的未婚子女可申請此簽證，合法入境和居住美國。

「F」為學生，指赴美國認可的學院、大學或語言學校就讀學位課程或進行語言學習者。

「M」為職業學生，指在美國非學術性或職業性學習機構學習者。

「J」為交流訪問者，指進行教育、藝術以及科學方面學術交流人士的簽證。

