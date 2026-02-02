辦見面會宣布「重新出發」 唐治平：相信母親也會支持我
47歲的藝人唐治平歷經母親於2024年離世的巨大打擊後，沉潛近兩年，在昨（1）日舉辦粉絲見面會，正式宣布重啟演藝生涯。活動中，他分享了喪母後的心路歷程，透露信仰成為他重新站起來的最大支柱，並對未來的事業發展充滿期待。
唐治平坦言，母親的離世曾讓他陷入長達18個月的低潮期，甚至出現精神狀況不佳的情況，但在粉絲的鼓勵和信仰的力量下，他逐漸振作起來。他提到，母親生前對他的期許成為他重新出發的動力，「我相信母親會在另一邊默默支持我，她希望我能在演藝圈大放異彩，幫助需要幫助的人。」
雖然唐治平的身形仍顯消瘦，但在見面會上，他看起來精神狀態明顯好轉。他透露，見面會的契機來自於粉絲的私訊請求，並提到自己在影集《如果我不曾見過太陽》中客串角色後，獲得正面評價，這讓他感受到形象的扭轉，也更加堅定了復出的決心。他表示，目前台灣的演藝邀約較少，但有來自大陸和泰國的洽談計畫，其中包括與泰拳和格鬥相關的影視作品。他也希望未來能在台灣接到更多的演出機會。
在見面會中，唐治平多次閉目養神，他解釋這是自己平時透過冥想、靜坐和太極拳來放鬆的方法。他強調，這些習慣幫助他應對壓力，尤其是在母親過世後，面對媒體和公眾場合時感到緊張。他提到，雖然現在是回教徒，但仍會以佛教的方式進行冥想，以尋求內心的平靜。
談及家族關係，唐治平透露，父親是泰國最大魚露工廠的第三代二公子，但因為叛逆性格，與家族關係疏遠。他本人與泰國的親戚也鮮少往來，僅在父親過世時回泰國參加法事和清明掃墓。他表示，母親過世後，他尚未回泰國祭拜父親，這次有計畫回去探望父親的牌位，並與少數幾位親近的親戚見面。
至於母親那邊的親戚，唐治平坦言，因為媽媽是被生父棄養的養女，雙方本就關係疏離。母親過世後，他與這些親戚因意見不合而斷了聯繫，也因此看清了人情冷暖。他說：「我本來就喜歡一個人獨處，真正知心的朋友也就兩、三個。」他提到，曾有陌生人主動提供幫助，但他不喜歡接受外人的援手，對朋友也無所求。
