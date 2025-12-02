辦證卡關又爆炸...湖南爆竹店老闆舉報公職人員後飲農藥亡

大陸湖南郴州北湖區煙火爆竹店日前爆炸造成3傷，事後店主彭某某實名舉報公職人員涉嫌違紀違規，並在網路上發布飲用疑似「敵草快」農藥影片，經搶救後於12月2日早上6點多在郴州市第一人民醫院重症急救科不治身亡。

大陸湖南郴州北湖區煙火爆竹店日前爆炸造成3傷。（圖／翻攝九派新聞）

據《九派新聞》報導，11月30日上午7時46分，北湖區同心路一處煙火爆竹零售門市發生燃爆事故。事發影片顯示，伴隨巨大爆炸聲響,現場火光沖天、濃煙滾滾，門市牆體大面積坍塌，爆炸衝擊波將路邊一輛白色轎車掀翻並點燃。附近居民在社群媒體表示，所在大樓的窗戶玻璃被震碎。根據北湖區應急局通報，事故造成3名人員受傷，已及時送醫救治。

據知情人士透露，煙火店老闆彭某某因銷售許可證辦理受阻，積壓大量存貨，「有人說他進了1000多萬的貨，準備過年賣的，經營許可證提交了很多次，一直卡住辦不下，沒有辦法了，喝了農藥，房子也炸掉了。」

爆竹店主生前發布飲用疑似農藥「敵草快」影片。（圖／翻攝九派新聞）

12月1日，郴州市聯合調查組通報稱，彭某某實名舉報公職人員涉嫌違紀違規問題，並在網路上發布其本人飲用疑似「敵草快」影片。郴州公安機關已找到彭某某，醫院正組織醫療團隊全力救治。郴州市委市政府已成立由市紀委監委、市公安局、市應急管理局等單位組成的聯合調查小組，對反映的問題進行全面核查，表示一經查實將依規依紀依法嚴肅處理，絕不姑息。

12月2日，有網友發文表示當事人彭某某已過世。《九派新聞》聯繫該網友，他自稱是彭某某的朋友，稱彭某某在2日早上6點多在郴州市第一人民醫院重症急救科經搶救無效去世，遺體已被送到殯儀館。郴州市第一人民醫院知情人士向記者證實，當事人彭某某確實在當天6點多離世，並表示「中毒的劑量太大了，超過了致死量太多倍」。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

