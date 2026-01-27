辦護照現場等3小時 網路預約排到4月

外交部領務局工作人員提醒現場民眾，「照片要貼2張喔，身分證、護照要拿出來喔。」

長長人龍一路排到外交部領務局門口外，全部都是趁農曆春節前，趕緊來辦護照的民眾。實際觀察27日下午2時半，現場等待人數約280人，以1小時可處理約120號次計算，等於至少要等2到3小時。

申辦護照者陳小姐說道，「3個小時了喔，我們11點、11點半來，到現在這樣不就3個小時。」

申辦護照者郭小姐認為，「應該是寒暑假，人都比較多，過年大家想出國去旅遊。」

申辦護照者黃小姐則說，「但還好現在可以網路查叫號，不會一直要在這邊現場等待。」

領務局表示，近期的確是申辦護照旺季，和去（2025）年12月相比，1月的件數多了1成5。而以26日單日來看，全國申辦共9074件，其中北部最多達4332件，中部辦事處2113件，東部辦事處則最少。

想先網路填表預約，領務局要等到4月中旬才有時段，中部、南部辦事處在過年前也都已經約滿。如果要在春節前就領到護照，領務局提醒，本週五就得送件，才能在最後上班日2月13日領取。

外交部領務局護照製發組組長林振宙表示，「這個禮拜的週五在送件的時候，領照日會是農曆春節前的最後一個工作日，每週通常是週一人數是最多的，每週四人數是最少，那通常連假過後的第一天也是人數最多 ，所以大家可以多多利用這個資訊。」

其實護照申辦有多元管道，首次辦照者可以到戶政事務所送件，換發者還可以委託親友或旅行社代為送件，更能選擇有條件式的線上申請。

外交部領務局宣導影片說道，「現在只要護照過期的話，線上就可以申請新護照喔。」

只要符合在台設有戶籍成年人、現有護照過期或效期不足6個月、相關資料無變更等3條件，民眾就能利用自然人憑證線上申換護照，本島等待10日、離島14日，就能到場領取，避免申辦護照大塞車。

